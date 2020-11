I listini europei concludono la settimana con moderato ottimismo. Milano a +0,4%

Chiude in bellezza Milano due ottave che le hanno fatto guadagnare oltre il 20% dopo i tracolli degli ultimi giorni di novembre. Piazza Affari termina la seduta in rialzo dello 0,4% e manca di poco l'aggancio alla tanto agognata quota dei 21mila punti che manca da marzo. Lo spread è ancora in discesa a 118, con il rendimento del decennale che si riduce ulteriormente allo 0,63%. Le altre borse europee hanno quasi tutte dinamiche simili: Madrid guadagna lo 0,75%, Parigi lo 0,3 e Francoforte lo 0,2. Londra invece chiude in calo dello 0,4%.