Milano procede nel suo "ritorno alla normalità": da inizio mese guadagnato oltre il 20%

Non sembra volersi fermare la ripresa dell'indice azionario di Milano, che da inizio mese ha messo in piedi un rialzo costante che gli ha fatto guadagnare oltre il 20%, passando da 17.800 a 21.440 punti nel volgere di due ottave. Così, Piazza Affari guadagna lo 0,55%, con lo spread che si mantiene stabile a 116 punti base e con il rendimento del decennale in calo allo 0,6%. Sulle altre piazze europee le cose vanno in maniera diversa. Solo Parigi, infatti, ottiene un rialzo seppur modesto (+0,2%), Francoforte chiude piatta mentre Madrid e Londra cedono rispettivamente lo 0,7 e lo 0,9%.