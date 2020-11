Listini europei in ordine sparso. Milano "maglia rosa" guadagna lo 0,7%

Continua a crescere la capitalizzazione della borsa di Milano, passata nel giro di tre settimane da 17mila a oltre 22mila punti. Evidentemente è forte la convinzione negli investitori che il vaccino e l'elezione di Biden avranno effetti sensibili sull'economia reale. Così, Piazza Affari guadagna lo 0,7%, con lo spread in lieve aumento a 114 punti base ma con il rendimento del decennale ai minimi storici a 0,57%. Le altre piazze europee procedono in ordine sparso: Madrid e Parigi chiudono in rialzo dello 0,2, Francoforte piatta mentre Londra cede lo 0,64%.