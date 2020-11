I listini europei tirano il fiato dopo settimane di rally. Milano perde lo 0,5%

Tira il fiato Milano dopo una lunga rincorsa alla quota 22mila punti, che non si vedeva dai giorni in cui il Coronavirus ha iniziato ad affacciarsi - per nulla timidamente - nelle nostre vite. Piazza Affari cede lo 0,5%, con lo spread che risale lievemente a 115 punti base, seppur mantenendo il rendimento del decennale ai minimi storici allo 0,57%. Allo stesso modo si comporta anche l'Europa: Francoforte e Parigi chiudono intorno alla parità, Londra e Madrid cedono rispettivamente lo 0,4 e lo 0,6%.