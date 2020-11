Promotica si quota su Aim Italia di Borsa Italiana

Si quota oggi su Aim Italia di Borsa Italiana Promotica, agenzia leader in Italia nel settore del loyalty marketing e parte del network Elite.

Promotica è entrata a far parte di Elite quest’anno in occasione della Elite Lounge in partnership con Intesa Sanpaolo. A luglio 2020, Promotica ha preso parte all’Elite Basket Bond in collaborazione con Intesa Sanpaolo ed è la trentatreesima società Elite che si quota sui mercati di Borsa Italiana. Sono oltre 390 le società Elite in Italia che hanno concluso operazioni di finanza straordinaria come M&A, IPO, emissioni obbligazionarie, sia singole che all’interno dell’innovativo strumento Elite Basket Bond®, e operazioni di aumento di capitale per un valore totale delle transazioni di oltre 12 miliardi di euro.

Marta Testi, amministratore delegato di Elite, ha così commentato:

“La quotazione di Promotica rappresenta un importante traguardo per questa società che attraverso Elite si è potuta gradualmente preparare alla quotazione facendo leva anche su altri strumenti di funding come la partecipazione all’emissione del Basket Bond realizzato da Elite e Intesa Sanpaolo. PMI innovativa e proattiva, Promotica si contraddistingue per il forte legame con il territorio e per un’attività di valore e eccellenza nell’ambito del loyalty marketing. Elite è da sempre impegnata nel panorama della finanza alternativa offrendo alle PMI strumenti innovativi di accesso al mercato dei capitali con l’obiettivo di sostenere la crescita delle società più ambiziose e supportarle mettendo a disposizione gli strumenti necessari per strutturarsi.”