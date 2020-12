Milano e gli altri listini chiudono in rialzo dopo i dati sul petrolio Opec

Chiusura di settimana in rialzo per le borse europee, spinte dagli acquisti sui titoli del comparto energetico. L’accordo raggiunto in sede Opec+ (il cartello formato dai Paesi esportatori e dagli altri maggiori produttori) prevede un incremento di mezzo milione di barili a partire da gennaio. Dato che gli operatori temevano che senza un’intesa gli attuali tagli all’output (9,7 milioni di barili giornalieri) sarebbero stati azzerati, il future sul Brent oggi si è riportato a ridosso dei 50 dollari il barile (+0,78% a 49,09$ in corrispondenza della chiusura degli scambi in Europa). Incremento dello 0,78% anche per il nostro Ftse Mib, che si è fermato a 22.178,80 punti, spinto dalle performance dai titoli del comparto oil: Eni ha segnato un +3,46%, Tenaris è salita del 4,08% e Saipem ha messo a segno un +3,14%. Lo riporta Adnkronos.