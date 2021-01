Piazza Affari si sgonfia sul finale con la paura di nuovi lockdown generalizzati

Seduta in altalena per Milano. Dopo aver guadagnato anche l'1,1% a metà mattina, le notizie sulle nuove restrizioni che, ormai sembra assodato, chiuderanno di nuovo l'Italia anche dal 7 gennaio hanno raffreddato gli investitori. Che continuano a guardare con fiducia al vaccino, ma che al tempo stesso temono un nuovo rallentamento dell'economia. Così, Piazza Affari guadagna lo 0,4% a fine giornata, un decimo meglio di Madrid. Francoforte chiude in pareggio, Parigi guadagna lo 0,7%, mentre Londra, dopo l'avvio del suo nuovo regime "autonomo" vola con un +1,7%.