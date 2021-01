Prosegue la marcia del listino londinese che guadagna anche in una giornata in cui i "colleghi" europei chiudono in rosso e all'indomani dell'annuncio del terzo lockdown. Milano lascia sul terreno lo 0,5%, ma registra la discesa dello spread che si attesta a quota 111, con il rendimento del decennale stabile allo 0,52%. Male anche Francoforte (-0,7%) e Parigi (-0,85%), mentre Madrid cede "solo" lo 0,2%.