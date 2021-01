Le rivolte di Washington non spaventano le borse: Piazza Affari chiude piatta, spread giù

Nonostante la rivolta al Campidoglio, i mercati non si fanno spaventare. La transizione ci sarà, Biden sarà il nuovo presidente degli Usa e i facinorosi verranno rintuzzati. Per questo, nonostante scene mai viste in tempo di pace, i principali listini europei hanno chiuso positivi. Milano, maglia nera, termina la seduta in pareggio, ma festeggia per il calo dello spread (arrivato a 107 punti) e per il rendimento del decennale stabile allo 0,52%. Le altre piazze: Londra guadagna lo 0,2, Madrid lo 0,4, Francoforte lo 0,55 e Parigi lo 0,7%.