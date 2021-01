Listini europei ancora positivi dopo il passo indietro di Trump e il record di Wall Street

Continua il momento positivo delle borse europee. Nel giorno in cui Wall Street fa segnare il suo record storico, dopo il passo indietro di Trump, anche il Vecchio Continente si mantiene in territorio "verde". Milano guadagna lo 0,2%, dopo essere tornata a visitare quota 23mila punti, con lo spread in calo a 103 punti base e il rendimento del btp decennale stabile allo 0,52%. Le altre piazze, tutte positive, oscillano tra il +0,1% di Madrid e il +0,4% di Francoforte e Parigi.