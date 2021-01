Piazza Affari maglia nera in Europa: pesano le preoccupazioni sul governo. Risale lo spread

Nonostante un contesto europeo che si è mosso in scia delle indiscrezioni su un irrobustimento del piano di stimoli fiscali che sarà varato dalla nuova amministrazione a stelle e strisce, la Borsa di Milano ha chiuso in negativo in scia delle tensioni in arrivo dal fronte politico. L’avvio della crisi politica ha spinto lo spread a 120 punti, 7 punti percentuali in più rispetto al dato precedente, ed ha fatto perdere al Ftse Mib quasi mezzo punto percentuale a 22.637,72 punti (-0,47%).

Per quanto riguarda i titoli di Stato, oggi il Ministero dell’economia ha assegnato titoli per 9,25 miliardi di euro. Il nuovo Btp 7 anni ha registrato un rendimento in aumento allo 0,30%, dallo 0,19% dell’asta di metà dicembre, mentre il titolo triennale ha visto il dato passare dal -0,3 al -0,23 per cento. Assegnato anche il Btp a 30 anni con rendimento che è stato fissato all’1,47%, dall’1,763% dello scorso ottobre. Lo riporta Adnkronos.