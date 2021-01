I listini europei ritrovano il segno "+". Piazza Affari guadagna l'1,2%, spread a 118

ll peggior dato dal Dopoguerra a oggi in termini di pil per gli Usa è comunque una buona notizia in questa economia squassata dal Covid. Così la borsa di Wall Street festeggia un incremento della ricchezza nel quarto trimestre del 4%, lievemente sotto le attese degli analisti che si aspettavano +4,2%. Ma soprattutto, il dato definitivo per il 2020 è di un calo del 3,5%, il peggiore dal 1946 a oggi. Pensare che in Italia si metterebbe la firma su una contrazione così "contenuta". Per questo motivo tutti i listini europei (fatta eccezione per Londra) hanno chiuso in positivo dopo una prima parte della giornata in rosso. Lo spread scende a quota 118, con il rendimento decennale che si attesta allo 0,61%.