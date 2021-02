Piazza Affari sotto effetto Draghi: +1,65%, spread in picchiata a quota 100

Partita piatta, Piazza Affari ha ripreso la strada dei rialzi in attesa del responso delle consultazioni del premier incaricato Draghi. Nel complesso, il sentiment sui mercati è positivo in scia dei dati sull’andamento della pandemia e delle campagne di vaccinazioni. Ottimismo arriva anche dal comparto energetico, dove il Brent, dopo tre sedute consecutive di guadagni, ha consolidato a 58,6 dollari al barile. A Piazza Affari, dove il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dell’1,65% portandosi a 22.900,55 punti. L’effetto-Draghi si fa sentire sullo spread, sceso di quasi cinque punti percentuali a 100 punti, il livello minore dal 2015. Lo riporta Adnkronos.