Dopo l'euforia della scorsa settimana, Piazza Affari ridiscende sotto quota 23mila

Continua il trend ribassista per Milano e gli altri listini europei. Dopo l'euforia derivata dalla nomina di Mario Draghi a presidente del Consiglio, Piazza Affari scende sotto quota 22mila punti. Prevedibile che i mercati avrebbero potuto e dovuto tirare il fiato dopo un rally costante e per certi versi inspiegabile visto che la situazione è tutt'altro che rosea. Per questo Milano chiude in calo dell'1,11%, con lo spread che risale fino a 98 punti base, con il rendimento del decennale allo 0,64%.

Anche gli altri listini europei chiudono in rosso: dallo 0,1% di Francoforte fino al -1,40% di Londra.