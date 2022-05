Si chiude oggi il primo ciclo di Investire sui Giovani, la trasmissione in videostreaming e in diretta di educazione finanziaria riservata agli studenti liceali realizzata da Investire. Un format inedito e accattivante, un talk show educational nella terza ora di lezione, che ha incontrato il favore dei quasi 3000 studenti (di 30 licei di 5 regioni italiane: Lombardia, Piemonte, Toscana, Campania e Lazio) e dei loro insegnanti che hanno seguito le cinque puntate previste dalla programmazione. Ogni puntata ha visto la presenza di un giornalista finanziario e di un esperto di settore.



Ricordiamo le tappe di questo ciclo formativo: il 15 marzo Assicurazione e previdenza (in collaborazione con Unipol), il 30 marzo Conoscere i fondi (in collaborazione con Banca Aletti del gruppo Bpm), il 13 aprile Moneta, dalla lira all’euro fino alle criptovalute (in collaborazione con Banco Bpm), il 27 aprile Vado in Banca (in collaborazione con Banco Bpm), il 18 maggio Investire in Borsa.



Oggi alle 12 in prima visione per tutti sarà visibile la quinta e ultima puntata del ciclo, Investire in Borsa, che ha visto la partecipazione in veste di docenti di Alessandro Parravicini, strategy advisor per Swan Asset Management SA e autore del libro “Jungle Guide”; e di Sergio Luciano, direttore di Investire ed Economy. La puntata è condotta da Marco Muffato, caporedattore di Investire.



La puntata sarà visibile in contemporanea su questo sito e sui canali social di Investire (Facebook, LinkedIn) e sul canale YouTube di Economy Group.