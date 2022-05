Ecco quali sono i siti "abusivi" oscurati nel mondo

Nella newsletter di questa settimana Consob ha divulgato l’elenco dei siti oscurati dalle autorità di vigilanza di altri Paesi.

Le Autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Cipro (Securities and Exchange Commission - CySec), Argentina (Comisiòn Nacional de Valores Argentina (Cnva), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), British Columbia (British Columbia Securities Commission - Bcsc), Germania (Federal Financial Supervisory Authority - Bafin) Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv) e Francia (Authorité des Marchés Financiers - Amf), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

Globalcryptoalliance.Ltd (www.globalcryptoalliance.ltd);

Online Trader (www.crypto-bitplus.com, www.cryptobitway.com, www.crypto-trade360.online, www.raflesiacrypto.com);

Cryptovest (www.cryptovest.host);

Upcryptovest (www.upcryptovest.com);

Cryptowin Trading (www.cryptowintrading.com);

Crypto Bot Options (www.cryptobotoption.com);

Climax Multilingual Investment (Cmic) / Climax Multi Invest Coy (Cmic) (https://climaxinvestcoy.com);

Cryptology & Nft World (https://cryptologynftworld.co);

Trader House (https://traderhouse.com);

Xtb Coin Trading (https://xtbcointrading.com), clone di società autorizzata;

Lcg.fit (http://lcg.fit/index.html#/home), clone di società autorizzata;

Acadian-Asset.management (email: [email protected]), clone di società autorizzata;

www.aflplanning.com, clone di società autorizzata;

The Fluentmoney / Fluent Money Loan Lenders ([email protected]), clone di società autorizzata;

Fortrades Ltd (https://fortradesltd.com, https://www.youtube.com/watch?v=PjTN1_W6QOI&t=16s), clone di società autorizzata;

Merrill UK ([email protected], [email protected], [email protected], [email protected]), clone di società autorizzata;

Loanpad-in (www.loanpad-in.com).

Segnalazione da parte dalla Securities and Exchange Commission (CySec)- Cipro:

L’Autorità di vigilanza di Cipro, la CySec, informa i risparmiatori di aver aggiornato l’elenco dei siti web attraverso i quali vengono offerti servizi di investimento senza le previste autorizzazioni. L’elenco completo è reperibile al link: https://www.cysec.gov.cy/en-GB/investor-protection/non-approved-domains.

Segnalata dalla Comisiòn Nacional de Valores Argentina (Cnva) - Argentina:

Mercado De Metales Y Futuros Sa (https://www.mmarg.com.ar/https://twitter.com/mmargde;https://www.facebook.com/pages/category/Finance/Mercado-de-Metales-y-Futuros-SA-10103 7451831284; https://www.instagram.com/mercadodemetales/?hl=es; https://ar.linkedin.com/in/pablo-rutigliano-b6404820; https://ar.linkedin.com/company/mercado-de-metales-y-futuros-sa).

Segnalate dalla Polish Financial Supervision Authority (Knf) - Polonia:

Zakłady Tłuszczowe "Kruszwica" Sa;

Luten X Llc (www.swiseinvest.com);

Wiwn.pl Orzechowski spółka komandytowa.

Segnalata dalla British Columbia Securities Commission (Bcsc) - British Columbia:

Palo Traders (https://www.palotraders.com).

Segnalata dalla Federal Financial Supervisory Authority (Bafin) - Germania:

Green Wave Materials Corp.

Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) - Svizzera:

www.abatonfinancelimited.com;

https://www.acublue-ag.com.

Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna:

https://www.icorpsecurities.com;

Kapital Trade, clone di società autorizzata;

Genius Estates Oü (https://genius-assets.com);

Segnalata dalla Authorité des Marchés Financiers (Amf) - Francia:

Omega Pro Ltd / Businessempire.fr (http://www.omegapro.world; http://www.businessempire.fr).