Mercati vivaci in attesa della Fed

In attesa delle decisioni della Fed e degli interventi straordinari della Bce per contenere la speculazione sui titoli di stato dei paesi più indebitati, a partire dall'Italia, i mercati si confermano vivaci.

Scende molto lo spread, raggiungendo +220 punti base, con un deciso calo di 17 punti base, con il rendimento del Btp a 10 anni che si posiziona al 3,91%.

Rimbalzano con decisione gli indici europei nel giorno della Federal Reserve: così il FTSE MIB +3,24% di Milano è il migliore, spinto dalla cavalcata delle banche, e salgono anche il CAC 40 +1,44% di Parigi, il DAX 40 +1,47% di Francoforte, l'IBEX 35 +1,32% di Madrid, l'AEX +0,96% di Amsterdam e il FTSE 100 +1,02% di Londra.

Per quanto riguarda i titoli, Milano corre spinta dal rally dei bancari: accelerano dunque Finecobank +7,45%, Intesa Sanpaolo +5,27%, Banco Bpm +4,91%, Bper Banca +4,71% e Unicredit +4,41%, che ha completato con successo il trasferimento di 1,1 miliardi di euro di creditoria totale di un portafoglio non-performing a una società veicolo, Itaca Spv, attraverso un'operazione di cartolarizzazione.

Ma i riflettori oggi sono puntati sulla Federal Reserve: il timore è quello di una stretta monetaria di 75 punti base (invece di 50 come deciso a maggio). Il Fomc, il braccio di politica monetaria della Fed, non starebbe infatti escludendo a priori tale misura alla luce dei dati diffusi venerdì sui prezzi al consumo schizzati ai massimi di 40 anni.

La decisione potrebbe essere però rinviata in un secondo momento: in pratica potrebbe essere preparato il terreno ad una mossa simile per la prossima riunione, in programma a fine luglio.

Alle 20.00 italiane si conoscerà la decisione sui tassi, mentre alle 20.30 il banchiere Powell terrà la conferenza stampa esplicativa.