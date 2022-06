La Federal Reserve vara il maxi rialzo

Come da attese, la banca centrale americana ha varato un maxi rialzo dei tassi di interesse: 75 punti base in più con cui il riferimento sui fed funds sale a una forchetta dell'1,50-1,75%. Si tratta dell'aumento più forte che abbia operato dal 1994, ed è già pronta ad un nuovo robusto intervento.

Tuttavia, nella conferenza stampa post decisione, il governatore della Federal Reserve, Jerome Powell, ha assicurato che "non c'è da aspettarsi che rialzi dello 0,75% dei tassi di interesse diventino una cosa comune", sottolineando che per il mese di luglio le ipotesi prevedono "un aumento da mezzo punto e da 75 punti base".

Secondo quanto riportato da Teleborsa, il mercato aveva già però intanto scontato pienamente quest'importo anche per il mese di luglio, tanto che i rendimenti sono scesi ulteriormente.

I prossimi aumenti però "dipenderanno dai dati", ha aggiunto Powel sottolineando come quello da 75 punti è "inusualmente alto e non mi aspetto che diventi la norma".

Il cambio di guidance è legato alla situazione in corso: si tratta del balzo dell'inflazione ai massimi da 40 anni, dato uscito proprio pochi giorni prima della riunione del Fomc.

Powell ha detto che con i rialzi dei tassi serrati che sta portando avanti la Federal Reserve, "a fine anno la nostra politica monetaria sarà a livelli restrittivi. Ed è appropriato che lo sia, dato il quadro inflazionistico".

Ma allo stesso tempo ha cercato di rassicurare sul fatto che la politica aggressiva della banca centrale non farà scivolare l'economia in recessione, come temono molti analisti. "Non stiamo cercando di indurre alcuna recessione. La Fed continua a credere in un atterraggio morbido dell'economia".

Secondo Powell "l’economia americana è ben posizionata per fare i conti con tassi di interesse più alti" e non ci sarebbero segnali di rallentamento.