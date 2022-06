Dalla Norvegia a Hong Kong: da Consob l'elenco aggiornato dei siti "pirata"

Quando si tratta di truffe, tutto il mondo è Paese. Cambiano i nomi e la lingua utilizzata, ma il fenomeno dei siti finanziari pirata continua a crescere utilizzando di fatto sempre gli stessi schemi. Prosegue quindi ininterrotta l'attività di monitoraggio da parte delle autorità di vigilanza operative su scala globale.

Come riporta Consob sul suo sito, continua a crescere l'elenco dei siti non autorizzati che cercano di ingannare gli investitori sfruttando ad esempio nomi e loghi molto simili a quelli dei siti che operano in modo legale.

Ecco l'elenco delle società segnalate dalle autorità di Vigilanza per ciascun Paese.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

Crypto-Smartchain (www.crypto-smartchain.com);

Cryptofirstfxminers.online (www.cryptofirstfxminers.online);

Cryptofxfastminings.online (www.cryptofxfastminings.online);

Crypto Option (www.cryptooption.pro);

Cryptoinvestment Limited (www.cryptoinvestment.ltd);

Thomson Venture Capital Partners (www.thomsonventurecapital.com);

Crypto trading signals (https://crypto-trd.com/);

Forex indicators market (https://forexindicatorsmarket.com);

Cryptoliteprofit (https://cryptoliteprofit.com);

Superether (https://superether.io);

Blackmoore (http://www.blackmoreinternationalgroup.com);

Hendersons management/ Henderson Management Llc;

Nut-Meg (https://nut-meg.uk/, Twitter: https://twitter.com/Nutmeg_Invest), clone di società autorizzata;

Breaks Wealth (https://www.breakswealth.com);

Zetbull Ltd (www.zetbull.com, www.zetbull.biz);

unitedtrust-online.com (www.unitedtrust-online.com);

Metafxtraders (www.metafxtraders.com);

Traders-income ltd (www.traders-income.ltd);

Bitproinvest (www.bitproinvest.com);

Dcp Consultants (www.dcpjapan.com).

Segnalate dalla Central Bank of Ireland (Cbi) – Irlanda:

ApyHarvest Financial Services Ltd (https://apyharvest.com), clone di società autorizzata;

Trading Global Swaps Financial Inc (www.tradingglobalswaps.com);

Appletrade Ltd (www.appletrade);

Autocryptotrade (www.autocryptotrade.com), clone di società autorizzata.

Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) - Svizzera:

Crypto Waehrung Group GmbH (www.cryptowaehrung.net);

AnlageScout24 (https://www.anlagescout24.io);

Tbl Trade Block London / Dalipi Holding Co (https://www.tradeblocklondon.com; https://dipali.org/);

Bity Investment (www.bityinvestment.com);

Mintra Trade Investment (www.mintratradeinvestment.com);

Hubblebit (www.hubblebit.com);

https://istrade.cc (https://istrade.cc);

Exswiss Exchange Llc (www.exswiss.net).

Segnalate dalla Comisiòn Nacional de Valores Argentina (Cnva) – Argentina:

Coinx - Coinx World (https://www.coinxworld.com/);

https://www.poket.co/;

https://www.facebook.com/Poketinvest;

https://www.linkedin.com/company/poketinves / thttps://www.instagram.com/poketinvest/;

https://twitter.com/poketinvest;

[email protected]

Segnalate dalla British Columbia Securities Commission (Bcsc) - British Columbia:

Farm Cloud Mining (https://www.farmcloudmining.com);

Perfect Mining Trading (https://perfectminingtrading.com);

Coiniswap (https://www.coiniswap.com);

Aurora Coins (https://aurora-coins.com);

InvestXo (https://invest-xo.com);

TheFinancialCentre (https://financialcentre.com);

SwisTrust (https://swistrust.com).

Segnalata dalla Autorité des marchés financiers – Quebec:

Ace Prime Group and Axes-Prime Ltd.

Segnalate dalla Ontario Securities Commission (Osc) – Ontario:

The FinancialIG aka The Financial Investment Group (https://thefinancialig.com);

Pibexa (https://pibexa.com);

Freeportfxmining.com (https://freeportfxmining.com);

Gmx Trading (https://gmxtrade.com);

Palo Traders Inc. (https://palotraders.com);

Self Made Enterprise (https://selfmadeenterprise.org);

The Investment Center (www.investmentcenter.com, www.investmentcenter.co.uk, www.investmentcenter.online);

InvestXo aka Invest-Xo (https://invest-xo.com);

Tradenix.io aka TradeNix (www.tradenix.io);

Nittrex (https://www.nittrex.co, https://www.nittrex.io, https://www.nittrex.vip, https://ww8.nittrex.co).

Segnalate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) – Lussemburgo:

www.egisinvestment.com;

https://the-alternative-group.com;

https://www.extragt.com;

Cloning of Privalux Management Sa;

Fibofix (https://fibofix.com);

Reinet Capitals (www.reinetcapitals.com).

Segnalate dalla Financial Supervisory Authority (Asf) – Romania:

Tetris Group Ltd (Uppertrade - https://uppertrade.world, clyde trade - https://clydetrade.co, sierrainvest - https://sierrainvest.pro, battle trade - https://battletrade.co);

Widdershins Group Ltd (Axiomtrade - https://axiom-trade.pro/ro, https://toptrade.group, https://assetgroup.io, https://assetgroup.cc);

Incendiary Group Ltd (Meteor Trade - https://meteortrade.co - Influx Finance - https://influxfinance.pro);

Ctm Company Of Investment Srl (https://www.crypterium.ro);

Stc Hedge Fund.

Segnalata dalla Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) - Grecia:

Solutionsmarkets.co / Solutionsmarkets.io / Lionstock.co.

Segnalate dalla Polish Financial Supervision Authority (Knf) – Polonia:

Gt Solar sp. z o.o.;

Top Kantor sp. z o.o.;

Walutonet sp. z o.o.;

Play Kantor sp. z o.o.;

Walutomat sp. z o.o.;

Net Kantor sp. z o.o.;

Royal Line sp. z o.o.;

Paynet 24 sp. z o.o..

Segnalata dalla Securities and Futures Commission (Sfc) – Hong Kong:

Van Gordon Management (www.vangordonmanagement.com);

Dc Witter Group (www.dcwittergroup.com);

www.kunluncoin.com.

Segnalata dalla Finanstilsynet (the Financial Supervisory Authority) – Norvegia:

Fokus Asset Investment (https://fokusassetinvestment.com).