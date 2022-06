Si allunga la lista dei siti pirata scovati in tutto il mondo

Il fenomeno dei siti finanziari "pirata", ovvero operativi senza le necessarie autorizzazioni, cresce e fa leva sulla mancanza di conoscenza dei rischi da parte di molti investitori.

Nonostante gli allarmi lanciati dalle autorità, il fenomeno su scala globale non conosce soste come risulta dal lungo elenco riportato anche da Consob.

Ecco quali sono le società e i siti web che sono stati bloccati recentemente dagli organismi di vigilanza dei diversi Paesi.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

Crypto Investment Solutions (https://cryptoinvestmentsolutionsltd.com);

OastHouse Ventures (https://www.oasthouseventures.com);

Arforextrading (www.arforextrading.com);

Capital Forex Plus (www.capitalforexplus.com);

Capital Forexlive (www.capital-forexlive.com);

Lawfinancial.it (en.lawfinancial.it), clone di società autorizzata;

Jones & Rossman - Solicitors Ltd (www.jonesrossman.com, www.jonesrossman.uk);

Ab-aba.com / Aa-abb.com (www.ab-aba.com, www.aa-abb.com), clone di società autorizzata;

Cheap Loans Ltd (email: [email protected]), clone di società autorizzata;

T Rowe Price (www.ibcau.com, www.ksyg888.com, www.ibc61.com, www.pcoin5.com, www.pcoin2.com, www.ibc-9.com, www.pncau.com, www.pcoin6.com), clone di società autorizzata;

Tdx Markets / Tdx Markets Llc (https://tdxmarkets.com);

StormBit / Stormbit.biz (www.stormbit.biz);

Profitfx Pro (https://profitfxpro.com);

Digitalglobalfx.net (www.digitalglobalfx.net);

Fxhodl (www.fxhodl.com);

Fxproearntrade (www.fxprotrade.com);

Fxcrop (www.fxcrop.com);

Fx-Exchangetrade (www.fxtradchange.com, www.fx-exchangetrade.com);

Forex Exchange Trade (www.forex-exchangetrade.com);

Derby Fx (www.derbyfx243.com);

Statcoin Trade (https://statcointrade.com/index.html);

Consult Forex (www.consultforex.com);

Profit Fx (https://profitfx.uk);

Gulfbulls (https://www.gulfbulls.com);

Faida Equity (https://faidaequity.com);

Broker Iq (www.brokeriq.io).

Hfx Trading / Hfx Investment Company (www.highfrequencyforex.online);

Online Trader (www.crypto-bitplus.com, www.cryptobitway.com, www.crypto-trade360.online, www.raflesiacrypto.com, www.huttencfxltd.com, www.bit-fxoptions.com);

Acecryptomining (www.acecryptomining.com);

Bit-Cashfx (https://bit-cashfx.ltd);

Rsi-Fx (https://www.rsi-fx.com);

Crypto Fx Asset Trade (https://cryptofxasset.trade);

Forexglobalcap.com (https://forexglobalcap.com);

Debtfree Crypto (https://debtfree-crypto.com);

Financedfxtrades (https://financedfxtrades.com);

Cryptfx Gain (www.cryptfxgain.com);

Crypto Fx Finance (wwwcryptofxfinance.com).

Segnalata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) - Lussemburgo:

Bitcoin Luxembourg (https://bitcoinluxembourgapp.com).

Segnalata dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) - Svizzera:

https://lioncapitalgroupag.co, clone di società autorizzata.

Segnalata dalla Ontario Securities Commission (Osc) - Ontario:

Aurora Coins (https://aurora-coins.com). Già segnalata dalla British Columbia Securities Commission (Bcsc) - British Columbia, (vedi "Consob Informa" n. 21/2022 del 20 giugno 2022);

Imapcrypto.com (https:/imapcrypto.com).

Segnalata dalla Federal Financial Supervisory Authority (Bafin) - Germania:

Adler & Bernstein (www.adlerundbernstein-ipoelite.com).

Segnalate dalla British Columbia Securities Commission (Bcsc) - British Columbia:

24stockoptionstrade (https://24stockoptionstrade.com);

Chelsea Investments (https://chelsea-investments.com).

Segnalate dalla Finansinspektionen (Fi) - Svezia:

https://capitalfunds.co;

Propel Capital (https://propelcapital.eu).

Segnalate dalla Polish Financial Supervision Authority (Knf) - Polonia:

Investpark.Biz Sp. z o.o.;

Lite Gap (www.litegap.com). Già segnalata dalla Financial Services and Markets Authority (Fsma) - Belgio (vedi "Consob Informa" n. 4/2022 del 7 febbraio 2022).

Segnalate dalla Securities and Futures Commission (Sfc) - Hong Kong:

Mit Investment and Trading (HK) Co., Ltd / Myiteng Investment Trading (HK) Co. Ltd / Miyiteng Investment & Trading (HK) Co., Ltd (www.mit-invest.com), clone di società autorizzata.