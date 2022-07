Dalla Spagna a Hong Kong: non si ferma la lotta ai siti pirata

Su scala mondiale prosegue la lotta ai siti "pirata" che offrono servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni. Come riportato dalla Consob, ecco gli ultimi portali "oscurati" dalle autorità di vigilanza dei rispettivi Paesi che hanno offerto servizi in modo "abusivo".



Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:



Saxofx-24 (www.saxofx-24.com);

Fridman – Conason (www.fridman-conason.com);

Crypto Bot Options (www.cryptobotoption.com, www.cryptobotoptions.com);

Thompson Companies (tel.:+17163421128);

Meta Crypto Mining (https://metacryptomining. online);

Srfx Trades (https://srfxtrades.com);

Forex Express Robot (https://forexexpressrobot.com );

Mycryptoworks (https://mycryptoworks.com);

Crypto Future Invest (https://cryptofuture-invest. ltd).

Cryptocoin-Cash Limited / Cryptocoin-Cash Investment Limited (www.cryptocoin-cash.ltd);

Cryptoupdate24 (www.crypto-update24.com);

Equity Innovation Markets (www.equity-innovationmarkets. online);

EJ Markets (www.ejmarkets.com);

Bidtrade.net (www.bidtradepro.com);

Crypto Fx Finance www.cryptofxsfinance.com

Cryptfx Gain (www.cryptfxgain.com);

Bit-Cashfx (https://bit-cashfx.ltd);

Rsi-Fx (https://www.rsi-fx.com);

Crypto Fx Asset Trade (https://cryptofxasset.trade);

Forexglobalcap.Com (https://forexglobalcap.com);

Debtfree Crypto (https://debtfree-crypto.com);

Financedfxtrades (https://financedfxtrades.com) ;

Acecryptomining (www.acecryptomining.com);

Hfx Trading / Hfx Investment Company (www.highfrequencyforex. online);

Profit Fx (https://profitfx.uk);

Profitfx Pro (https://profitfxpro.com);

Gulfbulls (https://www.gulfbulls.com);

Faida Equity (https://faidaequity.com);

Brokeriq (www.brokeriq.io);

Consult Forex (www.consultforex.com);

Statcoin Trade (https://statcointrade.com/ index.html);

Derby Fx (www.derbyfx243.com);

Forex Exchange Trade (www.forex-exchangetrade.com);

Fx-Exchangetrade (www.fxtradchange.com, www.fx-exchangetrade.com);

Fxcrop (www.fxcrop.com);

Fxproearntrade (www.fxproearntrade.com);

Fxhodl (www.fxhodl.com);

Digitalglobalfx.Net (www.digitalglobalfx.net);

Stormbit / Stormbit.biz (www.stormbit.biz);

Tdx Markets / Tdx Markets Llc (https://tdxmarkets.com);

Equity Innovation Markets (www.equity-innovationmarkets. online);

Cryptoupdate24 (www.crypto-update24.com);

Cryptocoin-Cash Limited (www.cryptocoin-cash.ltd);

Cryptofxbit (https:// cryptofxbitcoinminners.com/#);

Global Incomebase Ltd (www.global-incomebase.ltd);

Crypto Wealth Investment (https://crypto- wealthinvestment.com);

Glenco Capital Investment (https://glenco- capitalinvestment.biz);

Chartwell Advisors Llc (email:[email protected]), clone di società autorizzata;

Golddealfx.com (www.golddealfx.com);

Opqualitysignals360 (www.opqualitysignals360.com);

4xlimited (www.4xlimited.com).



Segnalata dalla Securities and Futures Commission (Sfc) – Hong Kong:



Great Wisdom International Co Ltd (https://lgkgfjt.cn), clone di società autorizzata.



Segnalate dalla Comisiòn Nacional de Valores Argentina (Cnva) – Argentina:



Integrated Markets Ltd - Integrated Markets Uk Ltd (https://www.inmarketfx.com, https://www.tradingarg.com, https://www.facebook.com/ tradingarg, https://twitter.com/TradingArg , https://www.instagram.com/ inmarketfx_tradingarg);

Taller De Inversiones - Unidex Srl (http://www. tallerdeinversiones.com,http:/ /unidex.org).



Segnalate dalla British Columbia Securities Commission (Bcsc) – British Columbia:



Velocitytradefx (https://velocitytradefx.com);

Ccsmarkets (https://www.ccsmarkets.com);

Hitbeat (https://xetrade.mu);

Coinmining42 (https://coinmining42.com);

Fine Investments (https://www.fine-investments. com);

Liquidityswap (https://www.liquidityswap.vip );

Tio Markets Ltd / Tiomarkets (https://www.tiomarkets.com).

Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma):



Kredit Investor Europe (www.kredit-investor-europe. com);

Oak Hill Asset Management (www.oakhillassetmgt.com), clone di società autorizzata;

Fundspromax (www.fundspromax.com).



Segnalata dalla Central Bank of Armenia (Cba) – Armenia:



Gazprom Armenia Cjsc.



Segnalate dalla Authorité des Marchés Financiers (Amf) – Francia:

www.clconseil-cave.com/fr/ admin/login:

www.groupe-lrconseil.com/fr:

www.gst-investissements.com;

www.altofx.com/fr;

www.europatradecapital.com/fr;

fr.brokeragea.com;

fr.foxane.com;

fr.xpoken.com;

honorfx.com/fr;

tntroyal.com;

www.axeprogroup.com;

www.businessempire.fr;

www.finanbelt.com/fr;

www.mergers-capital.com;

www.primeonline.trade/fr;

www.profundseu.com;

www.shares2win.com;

www.swiss29.com;

www.swissmarketfx.com;

www.tradehorizon2.com/fr;

www.trade-horizon.com/fr;

www.union-wallet.com;

www.xnvest.com.



Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) – Spagna:



Upsales Ltd (https://www.upsalefx.com);

Xifra Global (https://www.xifraglobal.com);

Fexmon Global Ltd (https://fexmongloballtd.com);

Bdt & Company Europe Gmbh, clone di società autorizzata;

Bit-x Financial Corp (https://www.bitxf.com);

Group Global B.E.I. Consulting Murcia, Sl;

Porter Logistia S.L. (https://inparallel.es);

Swiftpayexchange Limited (https://swiftpayexchange.com) ;

Tradeblox Ltd (https://tradeblox.org).



Segnalate dalla Federal Financial Supervisory Authority (Bafin) – Germania:

L8 Holdings Ltd / Pro-Ipo Investment.