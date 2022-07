Consob: non si arresta la lotta su scala globale ai siti pirata

Nonostante i ripetuti appelli delle autorità di vigilanza, non accenna a rallentare su scala globale il fenomeno dei siti finanziari abusivi.

La Consob periodicamente pubblica l'elenco dei portali che offrono servizi pur non avendo le necessarie autorizzazioni. Ecco gli ultimi "intercettati" nei diversi Paesi dalle rispettive autorità.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

Bistra Advisors Llc (www.Bistraadvisorsllc.com);

Cryptoblockcypher (https://cryptoblockcypher.com);

Coins Desk Fx / Coin Desk Fx (www.coindeskfx.biz, https://coinsdeskfx.com/ https://coindeskfx.com);

4xempires (https://www.4xempires.com);

Bitminefx Trade (https://bitminefxtrd.com);

Cryptobtcearner (https://cryptobtcearner.com);

Net-Tradersfx Ltd (www.net-tradersfx.org);

Crytocians Cc (www.cryptocians.online);

Meta Crypto Mine / Meta Crypto Mining (http://metacryptomine.online);

Hobital Fx Trade (http://hobitalfxtrade.com);

Fivestar Profit Fx Trade (https://fivestarprofitfxtrade.com);

Forex Ea Zone (http://forexeazone.com).

Segnalate dalla The Dutch Authority for the Fina

ncial Markets, The Netherlands (Afm) – Paesi Bassi:

Capitalgainfx (https://capitalgainfx.com);

Swisschains ( https://www.swisschains.com);

Fx Elite Trader (https://fx-elitetrader.io);

Fibonacci-Trade (www.fibonacci-trade.com).

Segnalate dalla Central Bank of Ireland (Cbi):

Interactivetrade (www.interactivetrade.com);

Bluewhale Investments / Bluewhale Investments Limited (www.bluewhale-investments.org, www.bluewhaletrade.com), cloni di società autorizzata;

Redfinstocks (website www.redfinstocks.com).

Meta5fx Trade Eu Ltd (www.meta5fx.com), clone di società autorizzata.

Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) – Spagna:

Invest Kaizen Sistemas Integrales De Gestión, S.L. (https://investkaizen.com);

Alchemy Global Lt (https://alchemymarkets.com);

https://recoinvesting.com.

Segnalata dalla Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) – Grecia:

Tradecity (https://tradecity.eu, https://tradescity.eu);

Mnpcapital (https://mnpcapital.io).

Segnalate dalla Federal Financial Supervisory Authority (Bafin) – Germania:

C+C Finanz;

Trautman Son’s Kapitaly.