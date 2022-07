Piazza Affari: apertura burrascosa sulla scia delle dimissioni di Draghi

Apertura difficile questa mattina per Piazza Affari che risente delle dimissioni di Mario Draghi e del governo da lui presieduto.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo averle ricevute, ha comunicato che il governo rimane in carica per il disbrigo degli affari correnti.

Con l’avvicinarsi delle urne, il rendimento del decennale italiano è salito al 3,57%, assestandosi allo stesso tasso dei titoli greci. Sale molto lo spread, raggiungendo +233 punti base, con un deciso aumento di 19 punti base. Ma sullo spread potrebbe avere un effetto la decisione odierna della BCE di aumentare i tassi e di presentare uno strumento anti-frammentazione.

Secondo i dati di Teleborsa, a metà mattina, Piazza Affari in picchiata con il Ftse Mib che accusa un ribasso del 2,22%; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sul FTSE Italia All-Share, che continua la giornata a 22.910 punti, in forte calo del 2,16%. Depresso il Ftse Italia Mid Cap (-1,71%); come pure, in ribasso il FTSE Italia Star (-1,05%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano sui bancari, con Unicredit, che prosegue le contrattazioni a -6,97%. Pesante anche Banco BPM, che registra un calo di ben -6,77 punti percentuali, Poste Italiane, che scende del 6,53% e Intesa Sanpaolo, che riporta un -5,81%.

Nessuna variazione significativa per l'Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,019. Seduta in frazionale ribasso per l'oro, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,57%. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 96,78 dollari per barile, con un ribasso del 3,10%.

Nello scenario borsistico europeo in rosso Francoforte, che evidenzia un deciso ribasso dello 0,82%, si muove sotto la parità Londra, evidenziando un decremento dello 0,37%, e contrazione moderata per Parigi, che soffre un calo dello 0,29%.