È caccia ai siti pirata in tutto il mondo

L’elenco dei siti finanziari pirata, che operano senza aver ottenuto le necessarie autorizzazioni di legge, si allunga sempre più. Ecco l’elenco delle ultime segnalazioni provenienti dalle autorità di vigilanza di diversi Paesi e rese note dalla Consob questa settimana a tutela dei risparmiatori italiani.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

Trustfundfx (trustfundfx.tech);

Cryptomineroptions (cryptomineroptions.com);

Instantpremierfx (https://instantpremierfx.info;

Echelonfxintl (https://echelonfxintl.ltd);

Crypto Stocks Fx Trade (https://www.cryptostocksfx.com);

Cryptocaves.net Ltd (https://cryptocaves.net/?a=home);

Legitimatebitcoin.com (https://legitimatebitcoin.com);

Isa Search (www.isasearch.net, https://ukisasearch.com);

Future 120 Ltd / Uktopbonds (https://mybestisarate.co.uk/, http://bondinvestmentoptions.co.uk/, www.uktopbonds.co.uk);

Vistra Advisors Llc (www.vistraadvisorsllc.com);

Astrofxbtcm (www.astrofxbtcm.com);

Alexawealthmngt.com (www.alexawealthmngt.com), clone di società autorizzata.

Segnalate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) - Lussemburgo:

Continental (www.continental-lu.com);

Amiral (website https://amiral-patrimoine.com);

Cryptobankforyou.

Segnalata dalla Federal Financial Supervisory Authority (Bafin):

GreenRock Eco Ventures Corp / Green Rock Associates Llc.

Segnalate dalla British Columbia Securities Commission (Bcsc) - British Columbia:

First Scrap Global Inc (https://www.firstscrap.com);

Helius Capital Limited (https://helius.prohttps://user.helius.pro);

Bitonext (https://edigitalfxtrade.com);

Edigitalfxtrade (https://edigitalfxtrade.com);

Forex Crypto Investment (https://www.forexcryptoinvest.com);

Dgtl (https://dgtl-trade.com);

Finomarkets (https://www.finomarkets.com).

Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) - Svizzera:

Mobile Kredit (www.mobile-kredit.com);

Igi Markets (www.igimarkets.com);

Abalis Finance (www.abalisfinanceltd.com);

Trusts Asset (www.trusts-asset.com);

The Cryptoverse (www.thecryptoverse.net);

Burlington & Browne (www.burlingtonbrowne.com);

Business.club (https://businessclub.agency, https://business.club);

Sanger Darlehen (www.sanger-darlehen.com).

Segnalata dalla Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (Cmvm) - Portogallo:

Zm Markets (www.zmmarkets.com).

Segnalata dalla Comisiòn Nacional de Valores Argentina (Cnva) - Argentina:

Attiada (https://www.instagram.com/alanattadia/?hl=es, https://mobile.twitter.com/attadiaalan, https://www.youtube.com/channel/UCTmn64VFykvPjBlYOmHm_Lg, https://www.facebook.com/AlanAttadia).

Segnalate dalla Ontario Securities Commission (Osc) - Ontario:

Crestswiftrade.com (https://crestswiftrade.com);

Trustfxcores / TrustfxCores.com (https://trustfxcores.com);

Gmgroup.pro (https://gmgroup.pro);

Kucoin / Mek Global Limited / Phoenixfin Pte. Ltd. (https://kucoin.com);

The Financial Centre / The Financial Center / Thefinancialcentre (https://financialcentre.com).

Segnalata dalla Securities and Futures Commission (Sfc) - Hong Kong:

Ftsfx (www.ftsfx.net), clone di società autorizzata.

Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna:

Vki 2412 Services, Sl;

Fxwealth Hub (www.fxwealthhub.com);

Oxcoinflow (https://oxcoinflow.com).

Segnalate dalla The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands (Afm) - Paesi Bassi:

Arkcoin (https://arkcoin.cc);

Cryptoneyx (www.cryptoneyx.com);

Capitals Trade FX (https://capitalstradefx.com).