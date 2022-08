Stop alle obbligazioni neozelandesi

A decorrere dalla seduta del 24 agosto scorso e fino a successivo provvedimento, Borsa Italiana ha decretato la sospensione dalle negoziazioni nel Mercato telematico delle obbligazioni (Mot), segmento EuroMot, e nel mercato EuroTlx, di alcune obbligazioni neozelandesi.

Si tratta di nove bond governativi Nuova Zelanda con scadenze differenziate fino al 2051 e di due obbligazioni della World Bank Sustainable a tasso fisso in dollari neozelandesi. Come riporta Plus – Sole24ore, “alla base della decisione ci sarebbero fattori legati a motivi fiscali per evitare discrepanze tra le controparti di mercato”. A darne notizia è anche Hi-Mtf Sim che organizza e gestisce il mercato Hi-Mtf.

La decisione fa seguito alle comunicazioni degli International central securities depositories (Icsd) relative alla liquidazione dei contratti sulle “domestic debt securities” Nuova Zelanda.