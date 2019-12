La trade war non ferma la marcia dei consumatori cinesi

"Il rallentamento cinese, per quanto lieve, non si ferma, con il Pil reale che è sceso dal 6,2% nel secondo trimestre al 6% del terzo trimestre". L'analisi di Jasmine Kang, gestore del fondo Comgest Growth China.

Rimaniamo tuttavia costruttivi rispetto al miglioramento della qualità della crescita in Cina. Le vendite al dettaglio hanno registrato un +8% in ottobre, nonostante le scarse vendite di auto, lasciando intendere che i consumi delle famiglie, e i servizi in particolare, rimangono forti.

Gli Stati Uniti e la Cina hanno finalmente fatto qualche positivo passo avanti nei negoziati, e mirano a una "fase uno” dell’accordo commerciale. Tuttavia, una soluzione definitiva è ancora molto lontana.

Detto questo, è chiaro che stiamo andando incontro a un'era in cui i due paesi lavoreranno tra attriti e tentativi di cooperazione. Nonostante il sentiment esterno volatile, l'opzione migliore per la Cina è ora quella di promuovere ulteriormente il suo programma di riforme e le misure di riequilibrio dell'economia.

China Resources Gas, insieme a un ristretto numero di operatori, ha beneficiato della forte crescita del volume della domanda di gas. Rimaniamo convinti della bontà delle aspettative di crescita dei volumi a due cifre nel lungo termine. TSMC ha registrato una forte crescita del fatturato e degli utili del 13% nel terzo trimestre.

Abbiamo alzato leggermente il nostro prezzo obiettivo per riflettere la solidità della crescita, ma abbiamo ridotto la posizione a seguito della forte performance del prezzo del titolo. Infine, Weigao ha ancora tutte le possibilità per aggiornare la propria offerta di prodotti di intervento medico di fascia alta in Cina, grazie anche all'acquisizione di Argon negli Stati Uniti.

La valutazione del titolo rimane interessante nonostante la forte performance. Yili ha visto crescere ricavi e profitti dell'11% e del 15% nel terzo trimestre, in linea con le nostre aspettative di crescita a lungo termine grazie al continuo aggiornamento del mix di prodotti.

Sul fronte negativo, non sorprendente che Samsonite rimanga una preoccupazione trovandosi nel mezzo della guerra commerciale. Tuttavia, dato il suo portafoglio di marchi leader e la quota di mercato nel settore dei bagagli da viaggio, Samsonite è in grado di trasferire il costo più elevato ai consumatori. Tencent ha avuto un leggero calo dei prezzi delle azioni in un mercato in crescita, rimanendo quindi indietro dal punto di vista relativo.