Integrae sim: "Ottimisti? Sì, ma lo Stato agisca"

La forte crisi che stiamo attraversando avrà una fine, sia in termini di pandemia sia in termini di effetti economici. E’ bene ricordarlo. Il mondo ha attraversato crisi peggiori e ne siamo usciti. Il punto qui è capire quanto dura la crisi, quanto tempo e a che costi ci riprenderemo”.

È con un razionale ottimismo che Luigi Giannotta (il primo in foto), direttore generale, e Francesco D’Antonio (il secondo in foto), responsabile corporate finance, di Integrae Sim in quest’intervista a due voci espongono la loro visione sul domani dei mercati finanziari e in particolare sulle esigenze dell’economia reale e delle piccole e medie imprese italiane, da sempre motore del nostro sviluppo“.

Nelle ultime settimane di grande tensione per l’evolversi della pandemia – proseguono - parlando dei cali del mercato finanziario, si ricorre spesso l’espressione: ‘bruciati tanti miliardi di euro’. Per fortuna letteralmente non si è bruciato nulla. E’ la semplice dinamica della domanda e dell’offerta di titoli.

Come in ogni crisi, in ogni situazione di guerra (e questa è una guerra vera) la rapidità d’azione è fondamentale e per ora è mancata. Da Draghi la ricetta su come fare

In queste settimane ci sono stati forti fenomeni di ‘panic selling’, vendite sconsiderate alimentate da panico diffuso. E come spesso accade sono stati i piccoli risparmiatori a rimetterci di più, specie quelli che fanno da sé anziché affidarsi alla consulenza specialistica. Perché?

Se io come investitore ho comprato delle azioni al valore di 10 euro e queste scendono a 5 euro e preso da panico le vendo, registro una perdita, ma se le compro subito dopo, sempre a 5 euro – come fanno gli investitori professionali - il valore di carico medio del mio investimento è dimezzato e la probabilità che da 5 risalga 10 è in media più alta della probabilità che da 10 vada a 15 euro.

Quindi investire si può?

Dopo le crisi vi sono sempre grandi opportunità, ma è bene agire con cautela e con professionalità. In ultima analisi, vanno sempre considerate le due variabili principali del mercato azionario. I flussi prevedibili di dividendi e il possibile apprezzamento del valore dei titoli al fine di ricavarne un capital gain. Se investo in un segmento o nel listino di un mercato azionario dove sono presenti tante aziende di grande dimensione e con una crescita stabile la mia aspettativa dovrebbe essere quella dei dividendi. Infatti società grandi con crescita stabile danno più dividendi e meno apprezzamento del titolo in termini di capital gain.

E’ chiaro che quando la capitalizzazione di queste grandi aziende è scesa per un effetto anomalo e non legato ai fondamentali di tali aziende, comprando a basso prezzo avrò anche un apprezzamento del titolo. Per quanto riguarda invece l’apprezzamento del valore del titolo nel tempo (il cosiddetto capital gain) questo si manifesta con particolare incisività nelle economie in crescita (gli emerging markets) e nei segmenti di mercato composti da aziende in forte crescita presenti anche nelle economie più mature. Per capirci da noi è l’Aim Italia. E’ chiaro che anche qui le prospettive di crescita del capital gain sono ancora maggiori. E’ opportuno ovviamente affidare i propri risparmi ad investitori professionali e non improvvisare queste scelte, e in ogni caso valutare sempre in base all’analisi fondamentale delle società per capirne il vero valore.

Siete ottimisti?

Alcuni motivi di positività ci sono. I governi di tutto il mondo, in particolare le super potenze, stanno reagendo, con tempi diversi, vero, e in maniera poco coordinata, ma tutti sempre di più si impegneranno per superare la crisi e semmai per imparare dagli errori del recente passato.

Chi è nel panico e pensa che “questa volta è differente, siamo al tracollo totale”, molto probabilmente si sbaglia. Noi crediamo che si sbagli e la storia ce lo conferma. Le Borse e le economie si riprendono sempre. Le banche centrali, iniziano a muoversi, forse sono troppo lente, ma la loro azione si farà sentire, con incisività. le politiche fiscali sono all’inizio del dispiegamento, anche qui ci vorrà del tempo ma qualcosa di positivo accadrà, nonostante ci siano problemi politici.

Sui mercati finanziari iniziano ad esserci prezzi davvero interessanti per aziende sane e forti sia che si voglia avere un flusso di dividendi sia che si voglia avere un capital gain. Da noi, dopo l’intervento di Draghi sul Finacial Times, auspichiamo che vengano seguite le sue indicazioni e che venga dato a persone competenti il potere di portare velocemente il nostro paese fuori da questa crisi.

Ci sono imprese che da un giorno all’altro hanno visto i loro ricavi e i loro incassi andare a zero: vanno aiutate con la liquidità per l’emergenza

Quali soluzioni occorrono alle Pmi, architrave industriale italiana?

La prima cosa è la rapidità d’azione. Come in ogni crisi, in ogni situazione di guerra (e questa è una guerra vera) la rapidità è fondamentale. Da noi uno degli effetti della mancanza di leadership della classe politica è l’assenza di execution. La capacità di agire, di realizzare quanto previsto è fondamentale.

E nel nostro caso manca. Abbiamo già avuto, per fortuna, da Draghi la ricetta su come fare. Adesso va messa in pratica. E vanno fatte delle distinzioni forti. Vi sono imprese italiane che sono fortemente impattate dalla crisi, molto duramente, altre meno. Proviamo a fare un’analisi.

Ci sono imprese che da un giorno all’altro hanno visto i loro ricavi e i loro incassi andare a zero: piccoli esercenti commerciali, bar, ristoranti, tutte la attività ricettive, la filiera del turismo, il sistema fieristico etc. Vanno aiutati dando loro, tramite il sistema bancario, linee di finanziamento per continuare a pagare gli stipendi e per ripartire. Ci sono aziende che pur non avendo perso tutto il fatturato lo hanno dimezzato e si trovano ad avere grosse difficoltà produttive; aziende di interesse nazionale tra cui tutta la filiera sanitaria che vanno incentivate nell’operatività immediata con interventi a totale fondo perduto; aziende che per la loro attività possono agevolare la revisione dei modelli di business di tutte le altre e favorire l’utilizzo di tecnologie digitali.

Questa aziende vanno agevolate con interventi finanziari anche mediante l’accesso al mercato dei capitali dedicato alle Pmi. Operativamente, linee di credito e di finanziamento garantite dallo Stato e rimborsabili poi nei prossimi 10 anni oppure interventi a fondo perduto da parte dello Stato. Basterebbe dare la possibilità alle imprese di raddoppiare o triplicare i propri fidi bancari a fronte di un piano industriale di rilancio ovvero di contenimento dell’emergenza.

E come potranno finanziarsi oltre che in banca, le Pmi?

E’ sempre più opportuno che abbiano un percorso agevolato di accesso al mercato dei capitali che consenta di finanziare la crescita con capitali di investitori istituzionali, come soci di minoranza (come avviene su Aim Italia). Quindi andrebbe esteso il credito d’imposta per il 50% dei costi della quotazione per la durata di 10 anni oltre ad agevolazioni fiscali come il caso dei Pir, sempre per i prossimi 10 anni.

In tal senso Assogestioni ha fatto una recente proposta che andrebbe colta e potenziata. A ciò andrebbe aggiunto un bonus fiscale sia sugli utili d’impresa (per i primi 5 anni dopo la quotazione) sia sui compensi dei componenti del CdA detassati al 50% per i 5 anni successivi all’Ipo. Andrebbe inoltre incentivata e favorita la nascita di un nuovo segmento di mercato ancora più accessibile per le Pmi dove basta essere quotati e dare la possibilità a tutti di effettuare gli scambi.