Fantascienza e sanità, la chiave è la medicina a distanza

"Forse non stupirà che con il lockdown imposto per contenere i contagi a fine gennaio a Wuhan, da marzo in Europa e via via in quasi tutti i Paesi del mondo, la domanda di salute da remoto (telemedicina, robotica, dispositivi indossabili) e terapie biotech e geniche sia notevolmente cresciuta". Il commento di di Anthony Ginsberg, co-ideatore di HAN-GINS Indxx Healthcare Innovation UCITS ETF, distribuito tramite HANetf.

Considerando il caso degli Stati Uniti, abbiamo notato tutti come la pandemia abbia portato alla luce molte falle nel sistema sanitario, evidenziando i benefici di una normativa semplificata e dell’innovazione nella telemedicina e nelle tecnologie digitali per la salute.

Più in generale, con il coronavirus le aziende che offrono servizi virtuali stanno diventando la norma anche per le cure, visto che medici di base, ambulatori ed ospedali limitano le visite di persona ai casi acuti e alle emergenze.

Allo stesso modo, le società che offrono cure tra le mura domestiche hanno visto un incremento di volumi nel momento in cui l’isolamento è diventato più pervasivo sia negli Usa che nel mondo.

Prima del Covid-19, l’uso dei servizi di medicina a distanza era stimato ad una sola cifra negli Usa e legato soprattutto all’ambito della salute mentale. Secondo una ricerca condotta da IMS Health (un fornitore di dati del settore sanitario negli Stati Uniti), questi servizi usati da personale medico sono esplosi di oltre il 50% solo ad aprile.

Gli ultimi trend mostrano che le diagnosi principali da remoto riguardano diabete, ipertensione e colesterolemia. Disturbi che colpiscono di norma la popolazione più avanti con l’età, che è anche quella considerata più a rischio di sviluppare una forma grave di Covid-19 ed è quindi sempre stata invitata ad isolarsi nella propria abitazione in modo più stringente.

Se torniamo al sistema sanitario americano, basato in larga parte sulle assicurazioni private, nel lungo termine lo spostamento da reale a virtuale comporterà una riduzione dei costi a beneficio sia dei contribuenti che delle assicurazioni, contando che gli Usa spendono pro capite in questo settore già più del doppio rispetto alla media dei Paesi dell’OCSE.

Forse nel tentativo di contenere le spese, le regole dei rimborsi tramite il programma di assicurazione del governo americano Medicare sono cambiate per introdurre vari servizi di medicina a distanza. In questo modo l’assicurazione copre i costi delle cure virtuali. Tutto questo ha avuto impulso con lo scoppio della pandemia ma anche per il dopo gli analisti si attendono che più pazienti saranno seguiti tramite la telemedicina.

Un altro esempio di questi cambiamenti da fisico a telematico, dal punto di vista organizzativo, è rappresentato dalla città di New York che ha inserito tutti gli ospedali dell’area in un unico sistema a livello statale che consente lo scambio dei dati relativi ai pazienti, alla strumentazione, ai rifornimenti e al personale sanitario.

Vediamo altre tendenze che chiamano nuovamente in causa la tecnologia, come lo sviluppo accelerato dell’IPR (Individual Patient Record), ovvero le cartelle sanitarie individuali, nel momento in cui le società che operano nel settore iniziano a costruire registri di dati. Le società tecnologiche giocheranno un ruolo sempre più importante nel soddisfare il bisogno di maggiore trasparenza dei dati e di cartelle sanitarie elettroniche per ciascun paziente.

La tecnologia è anche sui polsi di molti ormai, con i braccialetti fitness intelligenti che monitorano attività fisica, battito cardiaco e sonno. Un vero patrimonio di dati la cui utilità potrebbe andare oltre il semplice tenersi in forma ed essere usata per determinare l’esistenza di fattori di rischio o abitudini da modificare per guadagnarne in salute. Alcuni studi in corso cercano di stabilire fattori di causa-effetto per alcune patologie, per arrivare a sviluppare campanelli d’allarme che segnalino al paziente quando il loro stile di vita li espone a rischi e incoraggiarli al cambiamento d’abitudini.

Crediamo che nel post pandemia l’uso dei dispositivi indossabili e di altre tecnologie possa aumentare e portare all’integrazione dei dati da questi dispositivi all’interno delle cartelle cliniche di ciascun paziente. Le piattaforme digitali che fanno leva sull’internet delle cose e permettono di armonizzare macchine e umani, renderanno le cure più efficienti.

Di qui in avanti, questo non sarà solo qualcosa di utile da avere anche se non strettamente necessario quanto un’attesa del tutto legittima. Ad esempio, i “consumatori di salute” si aspetteranno che le loro farmacie e assistenti come Alexa si integrino con le loro cartelle cliniche e generino azioni concrete.

Possiamo prefigurare un futuro in cui le cartelle sanitarie, i device indossabili o braccialetti fitness intelligenti e gli assistenti vocali lavorano di concerto e ricordano al paziente esami o visite oppure l’assunzione corretta dei farmaci nell’arco della giornata.

Parlando di salute non si può poi trascurare l’impegno di tante case farmaceutiche nella ricerca di un vaccino per il Covid-19. Un’azienda leader del biotech in prima linea su questo fronte è Regeneron, che ha identificato centinaia di anticorpi che neutralizzano i virus e ha ora in programma di iniziare la produzione su larga scala di terapie con cocktail di anticorpi.

In conclusione, riteniamo che le tecnologie digitali in ambito sanitario verranno adottate più rapidamente. Un investimento interessante potrebbe essere anche nelle farmacie digitali ed è probabile che le principali società dell’e-commerce spingano sull’acceleratore per entrare nel mercato della salute.