Gli utili resistono nel secondo trimestre

"Pur esibendo un calo sostanziale, gli utili del secondo trimestre si sono rivelati migliori del previsto; la contrazione è stata meno pronunciata rispetto alla Grande crisi finanziaria (GFC) del 2008-2009, mentre l’attuale recessione è molto più grave. Questa sorprendente resilienza è dovuta in larga parte ad aspetti settoriali". Il commento di Ibra Wane, senior equity strategist di Amundi.

In generale, i titoli finanziari si sono dimostrati più resilienti di quanto osservato durante la crisi del 2008. Inoltre, i settori della sanità e della tecnologia ne sono usciti praticamente illesi. Il rovescio della medaglia è che, senza questi ultimi due settori, la flessione degli utili sarebbe stata molto più pronunciata. Alla luce delle revisioni effettuate e dei risultati conseguiti nel primo semestre, escludendo un nuovo lockdown generale, la maggior parte dell’aggiustamento del consensus sembra ormai alle nostre spalle.

Tuttavia, il dibattito sulle valutazioni, eccessive o meno, è ancora lontano dall’essere concluso. Per rispondere a questa domanda sarà cruciale la durata della crisi. Se la crisi sarà intensa, ma relativamente breve, gli investitori, rassicurati dalle misure di sostegno monetario e fiscale, dovrebbero essere in grado di aspettare.

In altre parole, date le poche alternative, continueranno a ignorare gli scarsi utili e a basarsi sulle conclusioni del premio di rischio. Tuttavia, se nel prossimo anno la normalizzazione dell’economia dovesse essere deludente o, ancor peggio, messa in discussione in modo duraturo, il mercato non avrebbe altre alternative che consolidarsi.

Pertanto, i prossimi mesi saranno cruciali. In particolare, il quarto trimestre dovrà essere attentamente monitorato. Comunque, per il momento, il messaggio degli utili per il secondo trimestre è piuttosto quello di un bicchiere mezzo pieno.