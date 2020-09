Economia e invecchiamento della popolazione, quali opportunità?

"Per la prima volta nella storia, sulla Terra vivono più ultrasessantenni che bambini di età inferiore a cinque anni. Ormai in molti paesi l'aspettativa di vita ha superato i sessanta anni. Gli anziani possono svolgere nuove attività nel campo dell'istruzione, continuare a lavorare o perseguire i propri hobby. Tuttavia, la libertà di far questo dipende da due fattori: la salute e le disponibilità finanziarie". Il commento di Alessandro Aspesi, country head Italia di Columbia Threadneedle I.

Nel 2018 in tutto il mondo si contavano 125 milioni di ultraottantenni, ma entro il 2050, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, nella sola Cina vi saranno circa 120 milioni di persone di questa fascia di età. Entro quell'anno la stragrande maggioranza (80%) degli anziani vivrà in paesi a reddito medio-basso.

In termini generali, l'invecchiamento della popolazione suscita negli economisti il timore di una stagnazione economica, poiché cala il numero di nuovi lavoratori in grado di dare impulso alla produzione. Tuttavia, all'aumentare della percentuale di anziani, alcuni settori dell'economia sono destinati a prosperare. Tra questi spiccano la sanità e la finanza, due comparti che riserveranno maggiori opportunità d'investimento in un'economia d'argento.

I fatti dipingono un quadro molto chiaro. Stimolata principalmente dalla sempre maggiore longevità delle economie in via di sviluppo, stando alle previsioni dell'OCSE la crescita della spesa sanitaria potrebbe superare l'espansione del PIL nel corso del decennio che termina nel 2030. Per quanto riguarda la finanza previdenziale, l'Association of the Luxembourg Fund Industry prevede che entro il 2025 i patrimoni dei fondi pensioni raggiungeranno i 61.100 miliardi di dollari, in rialzo dai 42.200 miliardi di dollari del 2018.

Un'epoca d'oro per le case farmaceutiche

In che modo dunque gli investitori potrebbero trarre vantaggio dall'economia d'argento? Nell'ambito della sanità, le prospettive per le case farmaceutiche non potrebbero essere più favorevoli. L'invecchiamento della popolazione alimenta infatti la domanda di farmaci; inoltre, le nuove tecnologie come la genomica hanno anche dato impulso all'innovazione, inaugurando un'epoca d'oro per la scoperta dei farmaci.

Il ritmo registra un'accelerazione ed esistono molti nuovi farmaci dirompenti per la cura di malattie che colpiscono gli anziani, come il tumore ai polmoni e la leucemia, il diabete e la sclerosi multipla. Vi sono interessanti programmi di sviluppo di farmaci anche per malattie rare come l'obesità.

La tecnologia sanitaria è un altro settore che trae beneficio dall'invecchiamento della popolazione. In tutto il mondo, gli ospedali sovraccarichi sono alla ricerca di soluzioni per operare con maggiore efficienza. La tecnologia può contribuire ad alleviare la pressione.

Ad esempio, i tradizionali turni di guardia nei reparti saranno presto un ricordo del passato. Un'azienda ha sviluppato schermi centralizzati per il monitoraggio dei pazienti in terapia intensiva, permettendo a un unico operatore sanitario di controllare tutti gli schermi simultaneamente e di intervenire immediatamente se qualcuno ha bisogno di aiuto.

Finanza previdenziale

Un altro fatto comunemente accettato è che sarà necessario risparmiare di più per un pensionamento più lungo. Consideriamo ad esempio la Cina, dove il rapido invecchiamento della popolazione ha spinto la società a riflettere sull'assistenza agli anziani. Il risultato è un'urgente necessità di commercializzazione del mercato pensionistico, che, secondo un recente rapporto di McKinsey & Company, si tradurrà in opportunità di crescita per alcune società di servizi finanziari. Benché la Cina rappresenti un caso eccezionale per dimensioni e composizione demografica, altri paesi sviluppati e in via di sviluppo si confrontano con pressioni simili.

Un altro settore che beneficia dell'invecchiamento demografico è quello assicurativo, poiché gli anziani acquistano varie forme di copertura, dall'assicurazione di viaggio alla polizza vita. In Thailandia si registra un rapido aumento del numero di anziani. Secondo l'Office of Insurance Commission thailandese, il settore delle assicurazioni vita del paese sarebbe cresciuto del 5-6% tra il 2018 e il 2019. Stando ai dati di Swiss Re Sigma, nel 2019 il mercato cinese delle assicurazioni vita ha registrato un'espansione ancora più rapida, a un tasso straordinario del 15,9%.

Non c'è dubbio che l'invecchiamento demografico a livello mondiale sollevi la prospettiva di una stagnazione economica, ma non mancheranno le sacche di crescita in un'economia "d'argento". In una fase in cui l'economia mondiale si trova ad affrontare difficoltà estreme derivanti della pandemia globale, alcune aziende sanitarie e finanziarie possono beneficiare di una tendenza a lungo termine molto più vigorosa.