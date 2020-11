Da AlianzGi tre fondi in linea con gli obiettivi di sostenibilità Onu

AllianzGI lancia tre strategie azionarie che permettono ai clienti di investire nel cambiamento positivo in linea con gli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (Sdg).

Con il lancio di Allianz Positive Change, Allianz Clean Planet e Allianz Food Security, AllianzGI rafforza la propria offerta di investimenti tematici e si avvale degli oltre 20 anni di esperienza negli investimenti sostenibili. La nuova gamma di fondi va ad aggiungersi all’offerta tematica esistente, che comprende le strategie Allianz Global Water e Allianz Smart Energy, e sarà disponibile anche nel mercato italiano a partire dal 16 novembre 2020.

Le tre nuove strategie azionarie allineate agli Sdg saranno gestite in conformità all’approccio tematico di AllianzGI. Il team di gestione monitorerà attentamente otto macrotemi: inclusione sociale, sanità, inclusione finanziaria, istruzione, sicurezza alimentare, acqua, suolo pulito/economia circolare e transizione energetica. Individuerà quindi i risultati concreti specificatamente perseguiti da uno o più Sdg, e selezionerà le società che offrono soluzioni per favorire il raggiungimento di tali obiettivi sottostanti.

Tale approccio all’investimento in linea con gli Sdg, consente agli investitori di esporsi a temi specifici e concreti, e di investire nei relativi sotto temi. Due esempi sono le tecnologie applicate all’istruzione, che rientrano nel tema dell’istruzione, e l’agricoltura sostenibile, inserita nel tema della sicurezza alimentare.

Gli Sdg definiscono le priorità in termini di sviluppo sostenibile su scala globale e i target da raggiungere entro il 2030, e cercano di favorire una collaborazione a livello mondiale al fine di raggiungere una serie di risultati e obiettivi comuni.

“Le strategie di investimento allineate agli Sdg rappresentano per noi una priorità strategica e riteniamo siano solo uno degli strumenti per rispondere alla crescente domanda di investimenti sostenibili", dice Barbara Rupf Bee, head of Emea in AllianzGI. "Tale domanda è alimentata da investitori consapevoli che le aziende gestite in modo responsabile e sostenibile, impegnate a elaborare soluzioni concrete alle problematiche odierne, potrebbero rivelarsi interessanti anche sotto il profilo dei rendimenti”.

“Il nostro obiettivo è quello di rendere gli Sdg investibili", continua Rupf Bee, "utilizzando il nostro approccio di investimento tematico per identificare le opportunità interessanti. Siamo entusiasti di ampliare gli investimenti in quest’area molto promettente, aiutando gli investitori ad allocare il capitale a società che presentano un potenziale di crescita, e contribuendo al contempo alla soluzione dei gravi problemi che affliggono il pianeta”.

“Si tratta di un mercato interessante per gli investitori poiché consente loro di esporsi a nuove opportunità, a soluzioni innovative e alle dinamiche correlate", aggiunge Andreas Fruschki, responsabile degli investimenti tematici. "Siamo pertanto alla ricerca di società vincenti nel lungo periodo, caratterizzate da un buon potenziale di crescita e da business model solidi. Le aziende attive in quest’area mostrano una certa resilienza alla volatilità in ambito macroeconomico e politico”.

“Ciascuna società idonea all’inserimento in una strategia SDG contribuisce in modo evidente al raggiungimento di un importante obiettivo dell’Onu, ma l’esatta entità del contributo può essere difficile da quantificare. Di conseguenza è fondamentale un attento processo di ricerca qualitativa".

"Alla luce dell’attenzione globale agli obiettivi delle Nazioni Unite, le aziende che offrono un sostegno diretto dovrebbero beneficiare di un maggior interesse ed evidenziare una crescita. Potrebbero rivelarsi ottime opportunità di investimento che generano rendimenti sostenibili. L’investimento allineato agli SDG intende unire l’impatto positivo sul fronte ambientale e sociale alla performance finanziaria”, conclude Fruschki.

Le linee guida di Allianz Global Investors per gli investimenti in linea con gli Sdg, tengono conto dell’importanza di una buona condotta aziendale e del rischio di creare esternalità negative nel tentativo di elaborare soluzioni positive. Le strategie allineate agli Sdg adottano un approccio attivo all’integrazione dei criteri Esg (Environmental, Social and Governance), che comprende una valutazione dettagliata dei principali fattori di rischio e i criteri di esclusione, per evitare di esporsi ad attività dannose e a società operanti in settori controversi.

17 Obiettivi di sviluppo sostenibile hanno 169 target sottostanti, volti ad affrontare problematiche globali legate a collettività e ambiente. Nella definizione degli Sdg l’Onu ha quantificato il volume di investimenti necessario per raggiungere tali risultati e posto l’accento sull’importanza dei capitali privati. Secondo le stime, per raggiungere gli SDG occorrono investimenti annui pari a USD 2.500 miliardi.