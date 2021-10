La quarta rivoluzione industriale parte dalla nuvola

I catalizzatori hanno sempre segnato ogni rivoluzione industriale: il vapore ha consentito la meccanizzazione durante la prima, l'elettricità ha portato alla produzione di massa nella seconda, mentre la tecnologia ha alimentato l'automazione nella terza. Il cambiamento è sempre trasformazionale.

Oggi, il potere di trasformazione del cloud gli conferisce il potenziale per ridefinire l'economia globale, ponendo il sospetto di una quarta rivoluzione industriale. «In tutto il mondo ogni giorno vengono inviati e ricevuti oltre 300 miliardi di e-mail», commenta Julien Gaertner, analista degli investimenti azionari di Capital Group (nella foto sotto). «Da qualche altra parte, un singolo veicolo autonomo produce circa cinque terabyte di dati ogni ora. Man mano che i nostri dati digitali crescono a ritmo elevato, la gestione della loro archiviazione diventerà sempre più cruciale. Sebbene il cloud offra una soluzione eccellente per l'archiviazione dei dati, il suo vero potenziale sta nella modalità con cui le enormi quantità di dati vengono analizzate e utilizzate in modo sinergico per fornire informazioni dettagliate e promuovere l'innovazione».

Già solo con Google Maps, assistiamo all'applicazione concreta della mobilitazione dei dati: «Le coordinate della mappa, le immagini satellitari, le foto e i dati vengono tutti memorizzati nel cloud, ma il potenziale reale emerge solo quando un sistema di intelligenza artificiale integra, analizza e sintetizza i livelli di dati e immagini in un output utilizzabile. Grazie a raccolte di dati di grandi dimensioni e capacità di elaborazione, le macchine possono imparare a predefinire gli algoritmi meglio degli esseri umani... e il cloud rende tutto questo possibile».

Le implicazioni della democratizzazione dei dati e dell'utilizzo della tecnologia cloud sono enormi. Come strutturare l'esposizione dal punto di vista degli investimenti? «Abbiamo identificato», continua l’analista, «le opportunità lungo il modello della catena di valore del cloud, che suddivide la tecnologia cloud in tre livelli che sono: gli abilitatori, che sono fondamentali per fornire i meccanismi che alimentano l'esistenza del cloud; i fornitori di soluzioni in grado di permettere agli utenti di accedere alle piattaforme e all'analisi di dati ed infine i beneficiari che sfruttano il cloud per sconvolgere il settore e creare un forte potenziale di crescita».

Gli abilitatori sono i componenti che permettono l’esistenza del cloud. Semiconduttori e affini, a cui si richiedono prestazioni sempre più elevate, data la capacità del cloud di supportare calcoli e analisi sempre più complessi. «È difficile sovrastimare quanto siano diventati importanti i semiconduttori per l'economia globale», spiega Julien Gaertner. «Sono necessari per qualunque cosa, dai data center agli smartphone, dalle automobili fino alle lavatrici. Mentre la base di clienti dell'industria dei semiconduttori si è ampliata, il numero di partecipanti si è consolidato. Oggi l'industria dei semiconduttori ha solo pochi attori dominanti, essenzialmente un oligopolio. Si tratta di un'industria che ha mostrato una crescita costante, margini elevati e una minore ciclicità. Rappresenta un solido insieme di fondamentali sottostanti per opportunità d'investimento a lungo termine».

Man mano che il cloud permette una maggiore funzionalità, più settori e mercati faranno richiesta di maggiori dispositivi connessi al cloud. A sua volta, ciò aumenta la necessità di componenti, sensori, connettività e capacità di archiviazione maggiori. Ci sono diverse aree per quanto riguarda i componenti che i nostri analisti trovano particolarmente interessanti. In ciascuna area, le conoscenze tecniche specialistiche aiutano a comprendere ogni sottomercato e la dinamica di crescita specifica.

I fornitori di soluzioni sono invece quelle società che forniscono la tecnologia cloud come soluzione per gli utenti. In particolare, si parla di società fornitrici di infrastrutture e società fornitrici di software. L'infrastruttura cloud è un territorio piuttosto familiare. Include nomi noti come i servizi cloud Aws di Amazon, che detengono il 33% del mercato, Microsoft Azure con una quota di mercato del 20% e Google Cloud Platform con il 9%. Queste società hanno costruito una presenza dominante sul mercato espandendo la loro offerta di prodotti e raggiungendo un numero maggiore di clienti.

«Questa posizione dominante costante potrebbe offrire opportunità d'investimento allettanti», spiega l’analista; «sebbene la pandemia di Covid abbia accelerato il passaggio al cloud, esiste ancora un percorso potenzialmente lungo di crescita secolare per le società dominanti. Vi sono anche aree di crescita regionale. In Cina, Alibaba e Tencent detengono a oggi rispettivamente solo il 6% e il 2% della quota di mercato globale. Tuttavia, l'adozione del cloud in Cina è in ritardo rispetto alle altre regioni e l'ambizione del governo di recuperare terreno sta portando a una traiettoria di crescita molto più ripida. L'iniziativa del governo cinese è incentrata sul costo della transizione, sostenendo fino al 100% dei costi delle piccole e medie imprese per la migrazione al cloud».

Se le infrastrutture fossero note per la loro natura oligopolistica, il software difficilmente potrebbe fornire maggiore varietà. Ci sono oltre 20.000 società SaaS (software-as-a-service) in tutto il mondo, ma di queste meno dell'1% è valutato a più di 1 miliardo di dollari.

Il potere del cloud si estende all'archiviazione dei dati, alle piattaforme di distribuzione, all'analisi dei big data, all'apprendimento automatico e all'intelligenza artificiale. «L'identificazione di diverse aree d'investimento all'interno della catena di valore del cloud può aiutare a individuare in modo più efficace le opportunità e i rischi per quelle società in grado di sfruttare il potere del cloud», conclude Gaertner. «Le ampie applicazioni della tecnologia cloud la rendono la linfa vitale della futura economia globale».