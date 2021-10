Ignoranza finanziaria a stelle e strisce

In America l’ignoranza finanziaria diffusa, tra i giovani in special modo, presenta tutti gli stessi aspetti deleteri che sono bene conosciuti nelle altre società capitalistiche, più due, made in Usa: l’utilizzo record delle carte di credito, e l’indebitamento sistemico di studenti e/o famiglie legato ai prestiti da decine di migliaia di dollari (o centinaia di migliaia nei colleges più ambiti) per le rette universitarie. “Come ci possiamo aspettare che la gente prenda importanti decisioni nella vita senza alcuna educazione?”. A lanciare l’allarme negli Usa è, curiosamente, una docente italianissima di economia che ha fatto una brillante carriera nelle università americane, Annamaria Lusardi. Attualmente è professoressa alla Scuola di Business della George Washington University, università per la ricerca a Washington DC, dove ha fondato e dirige il GWSB’s, Centro Globale di Eccellenza per la Formazione Finanziaria. “I miei studenti arrivano qui e non sanno neppure come funziona una carta di credito. E molti di loro non sanno neppure come funzionano i prestiti studenteschi”, ha detto Lusardi in una recente intervista televisiva sul network CNBC.

I promotori dell’educazione finanziaria, in accademia e nel mondo bancario, sanno che tanti problemi finanziari pratici che gli americani devono affrontare sono causati dal fatto che l’economia di base non è stata insegnata scuola. Questa conoscenza offrirebbe ai giovani l’ABC su cui costruire sane abitudini di uso del denaro ed evitare i molti errori che portano poi ad una vita segnata da difficoltà e problemi economici personali devastanti.

Lo conferma il “P-Fin”, personal financial index, che misura il livello di conoscenza e di comprensione dei meccanismi bancari e che, se adeguato, consentirebbe un efficace processo decisionale. Il P-Fin Index è un sondaggio annuale sviluppato dal TIAA Institute e dal citato Global Financial Literacy Excellence Center, in cooperazione con la Greenwald & Associates, specializzata in ricerche di mercato. Il “P-Fin” è unico per la sua ampiezza di domande e di copertura dei temi che misurano l’alfabetizzazione finanziaria. Si basa sulle risposte di un campione popolare a 28 domande in otto aree funzionali: guadagno, consumo, risparmio, investimento, prestito/gestione del debito, assicurazione, comprensione del rischio e fonti di informazione a cui rivolgersi. Due famiglie su tre non hanno alcun tipo di risparmi per le emergenze finanziarie; il 78% degli adulti vivono “stipendio dopo stipendio”; tre adulti su cinque non fanno una pianificazione mensile del bilancio. E quattro giovani su cinque, la nota più dolente, non hanno superato il quiz di alfabetizzazione finanziaria nel sondaggio del 2021. È la avvilente conferma di un parallelo studio della FINRA Investor Education Foundation, secondo cui le persone di età compresa tra 18 e 34 anni stanno avendo da anni il calo più significativo nella capacità di rispondere correttamente alle domande più semplici sugli investimenti. La gente sopra i 55 anni, invece, ha ottenuto risultati crescenti rispetto al passato. Questi dati sono l’argomento più stringente, e urgente, per favorire la cultura finanziaria tra i giovani.

“Se vogliamo essere sicuri che ognuno in questo Paese abbia sufficiente cibo in tavola e un tetto sotto cui ripararsi dobbiamo insegnare loro come maneggiare il denaro”, ha detto Nan Morrison, presidente del Council for Economic Education (CEE), e membro del CNBC Invest in You Financial Wellness Council. “Invest in you” è l’iniziativa creata da CNBC per stimolare in America iniziative di diffusione della cultura finanziaria soprattutto tra le giovani leve.

Ma se la crisi nazionale di ignoranza in economia pratica è tanto grave, perchè la materia non finisce sui banchi di scuola? L’educazione è affidata dalla Costituzione agli Stati, in ossequio al federalismo, e la risposta del mondo politico locale a questo bisogno è largamente insoddisfacente. Le medie superiori sarebbero centrali per il successo di una campagna di alfabetizzazione, ma sono una piccola minoranza gli Stati che, attualmente, coprono questa esigenza sul piano didattico.

Secondo una ricerca del CEE, soltanto cinque Stati (Utah, Virginia, Tennessee, Nord Carolina e Alabama) hanno stabilito corsi di finanza quale materia obbligatoria che i distretti scolastici devono avere in curriculum. In altri 16 Stati (New York, New Hampshire, Idaho, Nord Dakota, Michigan, Iowa, Ohio, New Jersey, Kentucky, Arizona, Arkansas, Sud Carolina, Mississippi, Missouri, Georgia, Texas) i distretti hanno solo la consegna di tenere un corso finanziario e l’hanno organizzato all’interno di altre materie, non da solo. In cinque (Sud Dakota, West Virginia, Nuovo Messico, Louisiana e Florida) i corsi sono stati offerti ai distretti, che tuttavia non li hanno messi nel curriculum. Nella restante metà dell’America, 24 Stati, non esiste alcun mandato a insegnare la finanza personale.

Scuole a parte, spesso il ruolo di educatori è svolto da enti non profit e da volontari delle comunità locali, specialmente negli Stati che non dispongono di corsi scolastici obbligatori.

Un esempio, e un modello, è la Niche Clinic di Filadelfia (Pennsylvania), che organizza un programma per studenti delle scuole superiori che non solo insegna loro come risparmiare, fare budget e investire, ma dà loro anche l’opportunità di guadagnare fino a 5 mila dollari se si impegnano in lavori e iniziative di miglioramento nelle loro scuole e nel quartiere. “Gli studenti entrano in classe senza sapere molto sui soldi, qual è il processo di creazione del debito, come funzionano le assicurazioni e l’intero mondo degli investimenti”, ha detto il docente Daniel LaSalle, che ha creato il programma nel 2015 quando era insegnante di inglese alla Olney Charter School e che ora gestisce la sua organizzazione non profit a tempo pieno. “Alcuni avevano carte di credito con migliaia di dollari di debiti”, ha detto LaSalle. Per il diciassettenne Jeiber Colon-Marquez, alunno della Olney Charter School, uno degli iscritti al corso di finanza personale, la partecipazione è stata un punto di svolta. I suoi genitori gli avevano genericamente accennato all’importanza di risparmiare e di non spendere troppo, tutto lì. “Questo programma ha cambiato completamente la mia vita”, ha detto il liceale. “So come investire. Come comprare casa. Come negoziare un contratto per un’auto. Come pagare l’università.” Jeber il primo passo l’ha fatto, quello della consapevolezza.