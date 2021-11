Usa: spingono i rialzisti, atteso il verdetto Fed

Non molla il toro nella corrida del mercato azionario. Pare che i rialzisti non siano toccati dal momentum economico – mancano i chip, mancano le materie prime, manca la manodopera, aumenta l’inflazione e la supply chain non sta reggendo – né tantomeno dal previsto annuncio di tapering della Fed. L'S&P500 e il Nasdaq hanno entrambi rinnovato il record nella sessione di lunedì, mentre su Bloomberg si legge che «la crisi della catena di approvvigionamento rischia di abbattere l'economia globale con essa». Tuttavia, gli investitori preferiscono vedere il bicchiere mezzo pieno: abbiamo una forte stagione degli utili, l'80% delle società S&P500 che hanno annunciato guadagni finora, ha superato le aspettative. Inoltre, le persone bramano notizie positive e mosse selvagge. E se non ce ne sono, se le inventano.

«L'ultimo rally di GameStop non è stato sostenuto da nessuna buona notizia», commenta Ipek Ozkardeskaya, senior analyst per Swissquote. «Il Coo, accolto con fuochi d'artificio e tanto entusiasmo sette mesi fa, ha appena lasciato bruscamente l'azienda. Normalmente, non è un buon segno. Ma i trader hanno preferito premere il pulsante di acquisto sul tweet "Mgga" del Ceo Ryan Cohen, che è stato interpretato come Make GameStop Great Again. Un singolo tweet ha innescato un rally del 9% lunedì, un tweet che è arrivato a seguito di una partenza sospetta da una figura importante dell'azienda. Ma questo è ciò che la gente vuole: mosse selvagge».

La Fed inizia la sua riunione di due giorni. I policy maker statunitensi vedono che c'è un problema in corso destinato a peggiorare con l'aumento dell'inflazione – un fenomeno non poi così transitorio come si pensava. Sanno che più a lungo si attacca, più durerà. Non c'è dubbio che la Fed annuncerà il suo piano per iniziare a ridurre gli acquisti di obbligazioni. «Questa è una decisione ben digerita e inclusa ampiamente nei prezzi», continua l’esperta. «Non è nemmeno una decisione, sarà semplicemente una conferma. Anche se sappiamo che avverrà gradualmente, immagino che il tapering da solo non potrà aiutare ad allentare le pressioni inflazionistiche, poiché acquistare meno obbligazioni significa comunque continuare ad acquistarle. Non è una politica monetaria più restrittiva, è semplicemente una politica monetaria meno espansiva, che dovrebbe, in teoria continuare a sostenere un'inflazione più elevata».

Ecco perché il mercato sta scontando due aumenti dei tassi di 25 punti base prima della fine del 2022, rispetto a nessun aumento dei tassi promesso dalla Fed fino al 2023. L’attività sui Fed funds ci dice che quel primo rialzo dei tassi potrebbe arrivare già nel giugno del prossimo anno. Da un mese si assiste a un aumento esponenziale dei rendimenti a breve termine degli Stati Uniti, ma guardando più da vicino, come al rendimento degli Stati Uniti a due anni, è ancora molto basso rispetto ai livelli storici. «Il rendimento che è leggermente al di sotto dello 0,50% in questo momento», conclude Ozkardeskaya, «tre anni fa stava flirtando con il rendimento del 3% prima che la pandemia colpisse. Pertanto, c'è ancora molto che deve essere prezzato sui mercati obbligazionari. Ecco perché la riunione della Fed potrebbe ancora scuotere i mercati, perché anche se conosciamo l'esito concreto della riunione, che è la campana di apertura del tapering del Qe, i rischi rimangono inclinati verso un orientamento più restrittivo, e questo dovrebbe continuare a dare un po' di più sostegno al Dollar Index man mano che ci si avvicina alla decisione».