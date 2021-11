Cop26: le opportunità climatiche sono ovunque

La conferenza che ha portato all'accordo di Parigi nel 2015 si riunisce di nuovo a novembre a Glasgow, dove la 26esima conferenza “United Nations Conference of the Parties” (Cop26) ha l’obiettivo di accelerare le azioni volte a combattere il riscaldamento globale. I quattro obiettivi della Cop26 — 1) accelerare la riduzione delle emissioni, 2) proteggere le comunità e gli habitat naturali, 3) mobilitare i finanziamenti per il clima e 4) costruire partenariati a livello pubblico-privato-civile — si incrociano in molti modi con quelli delle pratiche di integrazione Esg di ClearBridge. «Siamo entusiasti di vedere al centro dell'attenzione gli argomenti affrontati regolarmente da ClearBridge con le società in portafoglio, mentre i governi aumentano la loro attenzione sui cambiamenti climatici» commenta Mary Jane McQuillen, managing director e head of Esg investment di ClearBridge Investments.

«Noi e altre società di investimento svolgiamo un ruolo cruciale nel fornire finanziamenti per il clima, uno degli obiettivi principali della Cop26. Molte aziende che deteniamo in portafaglio e con cui collaboriamo stanno svolgendo un ruolo importante nel raggiungimento degli obiettivi della Cop26. È importante sottolineare che questi contributi provengono da aziende innovative presenti in tutti i settori economici. Riteniamo che i contributi alle sfide su larga scala legate al cambiamento climatico dovranno provenire da tutti i settori. Sappiamo che le risorse rinnovabili non possono farcela da sole».

Il primo obiettivo della Cop26, ovvero l’accelerazione della riduzione delle emissioni attraverso attività come l'eliminazione graduale del carbone, l'accelerazione dell'adozione di veicoli elettrici (Ve) e l'incoraggiamento degli investimenti nelle energie rinnovabili, tratta dei temi di investimento tenuti in considerazione nell’universo investibile di ClearBridge, dove le riduzioni delle emissioni sono attuate da aziende di tutti i settori. «Il nostro impegno con Aes e Vistra Energy, due società elettriche che hanno eliminato ed interrotto le emissioni di carbonio, trovando una nuova espansione nelle energie rinnovabili e migliorando le loro valutazioni, va in questa direzione. Allo stesso modo, le nostre partecipazioni lungo la catena del valore dei veicoli elettrici, come Te Connectivity e Aptiv, che producono connettori, e persino la società di rivestimenti Ppg, che fornisce protezione termica, antincendio e anticorrosione per le batterie dei veicoli elettrici, stanno contribuendo ad accelerare il passaggio ai veicoli elettrici».

Mentre nei portafogli ClearBridge sta avendo un impatto l'energia rinnovabile proveniente dai servizi pubblici o dai produttori di apparecchiature solari ed eoliche, molte innovazioni al di fuori delle energie rinnovabili stanno combattendo il cambiamento climatico e i suoi effetti. Resideo Technologies consente una maggiore sostenibilità in casa con prodotti “behind the wall" che consentono di risparmiare energia e acqua. Con i motori che consumano il 45% della produzione globale di elettricità, l'attenzione di Regal Beloit, produttore di motori elettrici e di equipment di controllo, con il suo focalizzarsi sul miglioramento dell'efficienza può avere un impatto significativo sull’emissioni di gas serra (Ghg) tra i suoi clienti. La società di infrastrutture digitali Equinix, nel settore real estate, serve società cloud hyperscale; è leader nell'approvvigionamento di energia rinnovabile e nel supporto del computing co-location e della fornitura della sicurezza dei dati. Ball, l'azienda di lattine per bevande in alluminio riciclabile, ha introdotto una stadium cup riciclabile all’infinito e contribuisce ad incrementare la percentuale dell’obiettivo per il riciclaggio dell'alluminio a livello mondiale dal 69% di oggi al 90% in futuro. L'alluminio riciclato utilizza solo il 5% dell'energia necessaria rispetto a quella dell'alluminio vergine.

Anche una società mega cap diversificata come Amazon.com potrebbe dare un grande contributo, data la sua dipendenza ed il suo coinvolgimento nel trasporto pesante. L'azienda sta creando una flotta di 100.000 veicoli elettrici per le consegne per aiutare a raggiungere l'obiettivo di azzerare almeno il 50% di tutte le spedizioni entro il 2030 ed ha un’evidente opportunità, dato il suo volume e portata, di implementare cambiamenti rispettosi del clima nelle infrastrutture di consegna, comprese quelle aeree e ferroviarie, che andrebbero a beneficio di tutto l’e-commerce e della società in generale.

L’industria del cibo viene spesso trascurata dal punto di vista delle emissioni. Poiché il cibo è una necessità, non può passare in secondo piano rispetto a una spesa più discrezionale come focus per il clima. Ma l'agricoltura è un grande contributore alle emissioni globali e un'area in cui consumatori e investitori possono essere proattivi promuovendo alternative vegetali alla carne e ai latticini.

«Mentre lavoriamo per ridurre le emissioni», continua McQuillen, «la gestione degli effetti del cambiamento climatico richiederà la protezione delle comunità attraverso la resilienza agli agenti atmosferici, parte del secondo obiettivo della Cop26. In tutti gli stati degli Stati Uniti che affrontano eventi meteorologici estremi, una lezione sembra essere che i primi ad adattarsi alle minacce legate al clima sono in una posizione migliore per prosperare; la loro preparazione e resilienza proteggono la comunità e aprono la strada a migliori rendimenti per gli investitori».

Gli Stati Uniti sono soggetti ad un impatto significativo dei cambiamenti climatici sulla costa occidentale. La stagione degli incendi, che in genere durava quattro mesi, ora dura da sei a otto mesi a causa dello scioglimento della neve anticipata e delle stagioni delle piogge ritardate. L'entità dei danni causati dagli incendi è in aumento. Secondo il California Department of Forestry and Fire Protection, che ha esaminato i più grandi incendi nello stato dal 1932, 9 dei 20 più grandi incendi si sono verificati nel 2020 e nel 2021. La superficie media bruciata da incendi boschivi nel corso della stagione degli incendi 2020-2021 supera la media quinquennale di quasi 3 volte.

«Di recente abbiamo parlato con Edison International», spiega l’esperta, «che ha osservato che finora la maggior parte degli incendi di quest'anno sono stati causati da fulmini e non causati dalle utility. Questa mancanza di incendi legati alle utility riflette la migliore preparazione operativa delle aziende e la maggiore attenzione dello stato sulla questione. Con l'approvazione della legge californiana sulla prevenzione degli incendi, il contenimeto e la risposta nel 2019, lo stato ha notevolmente aumentato i suoi finanziamenti per gli sforzi di prevenzione e soppressione degli incendi e la gestione della vegetazione. Il disegno di legge sugli incendi richiede che le utility superino la certificazione annuale di sicurezza degli incendi e destinino una spesa significativa alle misure di contenimento degli incendi. Le utility della California si stanno adattando alle realtà del cambiamento climatico e notiamo un trend di early mover che prosperano proteggendo meglio la comunità. A seguito degli incendi nel territorio di San Diego Gas & Electric nel 2007 e nel 2008, Sempra Energy (madre di Sdg&E) ha iniziato quello che oggi è un decennio di miglioramenti alle infrastrutture e alla tecnologia per limitare il rischio di incendi legati alle utility e, con uno stato di sistema di monitoraggio degli incendi boschivi all'avanguardia tra le altre risorse, l'azienda è ora un leader riconosciuto del settore in questo senso».

In Florida invece, non sono gli incendi, ma gli uragani e le inondazioni a preoccupare. La lunga storia di eventi meteorologici avversi ha generato una lungimiranza e una preparazione in quello stato che ha beneficiato sia le persone che i primi ad adottare misure di protezione per la resilienza delle infrastrutture. Florida Power & Light (Fpl), un'utility regolamentata e sussidiaria di NextEra Energy, ha investito molto nel rafforzamento della sua infrastruttura vitale nei confronti dell’impatto meteorologico. L'utility ha sostituito i pali di trasmissione in legno, le linee sotterranee e si è concentrata sull'ottimizzazione dell'intera rete per migliorare la diagnostica dei problemi e prevenire l'interruzione del flusso. Le autorità di controllo statali sono stati ricettive all'allocazione del capitale dell'utility, consentendo ai meccanismi di regolamentazione di monitorare gli investimenti e guadagnare rendimenti superiori al settore.

Il confronto delle prestazioni della rete in Florida tra due eventi meteorologici estremi evidenzia il successo del programma di investimenti di Fpl. Tra l'uragano Wilma (2005) e l'uragano Irma (2017), Fpl ha visto una riduzione di otto giorni del numero totale di giorni per ripristinare l'energia, una riduzione del 60% dei pali persi e un miglioramento dell'80% del tempo per alimentare tutte le sottostazioni.

«Questi risultati sono coerenti con il ruolo di leadership di NextEra Energy come uno dei primi a spostare il suo parco di utility che generavano carbone verso un mix di generazione efficiente di gas e solare», continua McQuillen. «Il parco di utility con una generazione migliore ha ridotto i costi del carburante e le spese operative dell'azienda, riducendo al contempo il livello delle emissioni di gas a effetto serra. Oggi, le bollette dei clienti residenziali di FPL rimangono ben al di sotto della media nazionale, mentre FPL guida i suoi colleghi di utility in termini di metriche di sicurezza e affidabilità. Gli investitori hanno riconosciuto la leadership dell'azienda, assegnando multipli di utili premium alle azioni e guidando la consistente sovraperformance relativa delle azioni NextEra».

Anche le società di servizi finanziari che ClearBridge possiede e con cui si impegna stanno facendo la loro parte, facendosi carico di grandi iniziative per sostenere le imprese rispettose del clima attraverso il finanziamento del clima, il terzo obiettivo della Cop26, nonché attraverso le proprie operazioni. «Bank of America, ha recentemente annunciato l'obiettivo di distribuire e mobilitare 1 trilione di dollari entro il 2030 nella sua Environmental Business Initiative al fine di accelerare la transizione verso un'economia sostenibile a basse emissioni di carbonio. JPMorgan Chase si è impegnata ad anticipare oltre 2,5 trilioni di dollari in 10 anni per affrontare il cambiamento climatico e contribuire allo sviluppo sostenibile. Ha anche sviluppato un metodo per misurare le emissioni di gas serra dei suoi clienti finanziatori al fine di fissare obiettivi allineati a Parigi per la riduzione delle emissioni di carbonio. Questi comportano un obiettivo di una riduzione del 41% dell'intensità di carbonio per le nuove auto, comprese le emissioni di scarico, una riduzione del 69% dalla generazione di energia elettrica e una riduzione del 35% dell'intensità di carbonio operativa da petrolio e gas. Morgan Stanley si è impegnata a mobilitare almeno 750 miliardi di dollari di soluzioni a basse emissioni di carbonio; la sua attività di titoli istituzionali emette anche un'ampia varietà di obbligazioni verdi che possono includere servizi di consulenza finanziaria e sottoscrizione progettati per migliorare l'impatto ambientale dei mutuatari», spiega l’esperta.

Le grandi istituzioni finanziarie stanno cercando di aiutare le aziende in cui investono a cambiare le loro attività per essere migliori per l'ambiente e consideriamo questi impegni ambiziosi, realistici e adeguati alle dimensioni di queste istituzioni. Questi cambiamenti avvengono in un contesto incoraggiante di crescente emissione di debito verde, che, mentre storicamente risulta svantaggiato rispetto ai finanziamenti relativi ai combustibili fossili, sta colmando il divario e nel 2021 sembra in procinto di superarlo.

Un altro recente sviluppo positivo: le obbligazioni legate alla sostenibilità (Slb), offerte da JPMorgan, Bank of America e altri, stanno agevolando il finanziamento del clima in una gamma più ampia di settori. Mentre le obbligazioni verdi tendono a finanziare attività strettamente verdi come l'energia rinnovabile, le Slb possono finanziare obiettivi ambientali in qualsiasi azienda e incentivare i guadagni ambientali legando i prezzi a obiettivi specifici. Un Slb del 2019 per Royal Dutch Shell tramite un consorzio che comprende Bank of America, JPMorgan Chase e altri, ad esempio, collega interessi e commissioni su una linea di credito revolving da 10 miliardi di dollari ai progressi di Shell rispetto a un obiettivo per l'intensità dell'impronta di carbonio netta. Secondo una ricerca di Bank of America, riflettendo il crescente impatto in tutti i settori delle Slb, l'emissione è cresciuta fino a 350 miliardi di dollari nella prima metà del 2021, da 197 miliardi di dollari in tutto il 2020.

Il terzo obiettivo della Cop26 specifica il finanziamento del settore pubblico e privato per il net-zero, ed è chiaro che il finanziamento del clima dovrà essere un partenariato pubblico-privato. I governi da soli non possono raccogliere abbastanza capitali attraverso le tasse per risolvere le sfide climatiche, mentre il settore privato non può essere efficace senza obiettivi ampiamente riconosciuti e standard di reporting dei dati. «Gli standard di rendicontazione, come quelli richiesti dal Ceo della Bank of America Brian Moynihan al World Economic Forum, aiutano le istituzioni finanziarie a misurare il loro contributo alla lotta al riscaldamento globale. In effetti, consentono la trasparenza e quindi l'efficacia del finanziamento del clima da parte delle banche», continua McQuillen.

Il quarto obiettivo della Cop26, lavorare insieme per realizzare l'accordo di Parigi, mette in rilievo iniziative guidate da investitori e organizzazioni incentrate sul clima. «Riteniamo», commenta, «che la collaborazione degli investitori sia fondamentale in termini di articolazione delle aspettative per conto del settore degli investimenti al governo. Ad esempio, prima della Cop26, ClearBridge ha firmato la 2021 Global Investor Statement to Governments on the Climate Crisis, che riunisce 587 investitori che rappresentano oltre 46 trilioni di dollari di asset e mira a rispettare l'accordo di Parigi aumentando le ambizioni climatiche e implementando pratiche significative. Manteniamo inoltre relazioni attive con molte organizzazioni che supportano gli obiettivi Esg relativi al clima, come Cdp, Ceres Investor Network on Climate Risk, Net Zero Asset Managers Initiative, Climate Action 100+ e la Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (Tcfd)».

McQuillen conclude: «Le società per azioni pubbliche stanno muovendo l'ago sugli obiettivi della Cop26, e ClearBridge è orgogliosa di stimolare e guidare questa attività attraverso il nostro ruolo di grande azionista, fiduciario e partner fidato nella consulenza su pratiche commerciali sostenibili. Siamo incoraggiati dalla ricchezza di potenziale, sia realizzato che ancora da realizzare, per le aziende di tutti i settori per avanzare sulle sfide legate al clima mentre lavoriamo per mantenere raggiungibile 1,5 gradi di riscaldamento globale».