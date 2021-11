Direct indexing: democrazia per gli investimenti, ma l’Europa rimane indietro

Direct indexing: replicare la performance di un indice acquistando direttamente le singole azioni sottostanti. Il mondo della finanza ne parla sempre di più, eppure, in confronto agli Stati Uniti, l’Europa sembra non riuscire a stare al passo. Se tradizionalmente gli investimenti sono sempre stati veicolati in formato top-down, ossia attraverso la decisione della banca o dell'asset manager su come strutturare un fondo che in seguito viene proposto al cliente, il direct indexing consente invece di intraprendere esattamente il percorso opposto. Percorso che nel Vecchio Continente è ancora agli albori, dal momento che da noi gli Etf – i fratelli maggiori del direct indexing – rappresentano meno del 10% delle masse complessive, mentre negli Stati Uniti oltre la metà.

Secondo Antonio De Negri, ceo e founder di Cirdan Capital (nella foto a lato), l’affermazione sui mercati europei di questa nuova e innovativa modalità di investimento non avverrà prima di 5-10 anni. «È un orizzonte temporale rispetto al quale puntiamo a farci trovare pronti: la nostra vocazione è sempre stata quella di sviluppare indici, siamo stati la settima società in assoluto a ottenere dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Esma) la certificazione di benchmark administrator. Su questa base, siamo già attivi sul fronte B2B ma, per il 2022, abbiamo importanti prospettive anche sul fronte retail».

Ma facciamo un passo indietro e guardiamo in cosa consiste a livello pratico il direct indexing. «Utilizzando una innovativa piattaforma tecnologica, è il cliente che va a costruire il proprio prodotto, modificando a piacimento le componenti dell'indice», spiega Negri. «Si tratta di un’innovazione importante, guardando ad esempio alla crescente sensibilità verso specifiche tematiche d’investimento, in particolare quelle legate ai fattori di sostenibilità economica, sociale e di governance (Esg): tramite il direct indexing, l’investitore può decidere quali società includere e quali escludere, per evitare quelle che non rispettano determinati parametri, ad esempio compagnie petrolifere o società che producono armi».

Descritto in questo modo, il direct indexing potrebbe essere ritenuto un modo molto costoso di operare, e non a caso per ora è stato appannaggio soprattutto di investitori wealth. In realtà, pare che grazie alle innovazioni tecnologiche, che permettono scambi di azioni o frazioni di azioni a zero costi, la possibilità di costruire un indice composto da vari titoli con un costo contenuto sia più che a portata di mano.

«Quello a cui noi puntiamo», conclude l’esperto, «è un modello di direct indexing che può essere definito ‘attivo’. In sostanza, pensiamo a un gestore che, attraverso un certificato oppure direttamente in portafoglio, svolge la più classica delle attività di gestione patrimoniale. Il tutto però, attraverso uno strumento disegnato ad hoc per l’investitore che l’ha richiesto e senza dover passare da un fondo tradizionale, eliminando quindi uno strato di complessità e di costi».