Inflazione: tassi invariati e occhi aperti per Fed e BoE

Inizia ufficialmente il tapering della Fed, con un taglio di 15 miliardi di dollari agli acquisti titoli e di altrettanti miliardi per ogni mese a venire, sino alla chiusura completa del piano entro il mese di giugno dell’anno prossimo. Rimane il problema dell’inflazione, transitoria sì – transitoria no. Nel dubbio, la Federal Reserve si tiene aperta la possibilità di aumentare o ridurre i tagli a seconda dei dati sull’economia. «La Fed ha così intrapreso i primi piccoli passi verso una posizione più aggressiva ma resta ancora indietro rispetto ai peer al di là del confine (la Bank of Canada), dell’Oceano (la Bank of England) e agli antipodi (la Reserve Bank of New Zealand), pertanto gli investitori dovranno mantenere la propria pazienza», commenta Jon Day, gestore obbligazionario globale di Newton per Bny Mellon Investment Management.

I dati sull’andamento dei prezzi negli Stati Uniti sono al rialzo, con il Services Index dell’Institute of Supply Management (Ism) ai massimi storici, e le aspettative a 10 anni sull’inflazione al di sopra del 2,5% (il livello non ufficiale della Fed per identificare un’inflazione “calda”). Persiste il rischio che la Fed debba muoversi più rapidamente di quanto essa stessa non si aspetti, rendendo vulnerabili i rendimenti a breve termine. Il dollaro Usa sarebbe invece il principale beneficiario di questo scenario.

La Banca centrale d’Inghilterra sembra andare d’accordo con la controparte oltreoceano. «Contrariamente alle aspettative prevalenti del mercato, la Bank of England non ha aumentato i tassi», commenta Paul Brain, head of fixed income di Newton per Bny Mellon Investment Management. «In compenso, ha mantenuto viva l’attesa per un rialzo, suggerendo che sia imminente. La BoE preferisce attendere ancora e raccogliere ulteriori informazioni dal mercato dell’occupazione, il che è logico se si considera che i pagamenti per la cassa integrazione si sono appena conclusi e che potrebbero volerci un paio di mesi prima che le conseguenze siano visibili. La decisione è andata in direzione opposta rispetto alle aspettative immediate dei mercati perché, come la Fed, anche la BoE ritiene che l’inflazione sia solo temporanea. Cosa ancora più importante, con il mercato del lavoro in movimento, la Banca Centrale inglese può permettersi di attendere ancora un po’ prima di dover intervenire: un altro punto di contatto con la visione della Fed».