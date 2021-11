Value e growth: attenzione a come si valuta il rischio

I titoli growth – che hanno multipli di valutazione relativamente alti, come il rapporto prezzo-utili – sono solitamente considerati più rischiosi. Ma siamo sicuri sia così? La storia recente suggerisce che qualcosa potrebbe star sfuggendo agli investitori.

«I titoli growth, parte del Russell 3000 Growth Index, hanno mostrato negli ultimi tre, cinque e dieci anni, una partecipazione ai ribassi del mercato rispetto ai titoli value inferiore», spiega il team Alger, società partner di La Française Am. «Ciò significa che i titoli growth hanno performato meglio nei mercati ribassisti rispetto ai titoli value, caratteristica chiave che molti investitori ritengono indicativa di un’assunzione di minor rischio».

Potrebbero esserci diverse ragioni sul perché i titoli growth presentano meno rischi, come livelli più bassi di leva finanziaria o debito, e livelli più bassi di leva operativa o margini più alti. Cosa forse ancor più importante, i titoli growth potrebbero teoricamente trarre beneficio da trend secolari, al contrario dei fattori ciclici della crescita fondamentale. «Si paragonino una società che costruisce gru (value) con una società di social network (growth)», continuano gli esperti. «Riteniamo più probabile che la prima abbia più leva operativa e finanziaria e sia più sensibile alle condizioni economiche rispetto alla seconda».

Questa dinamica potrebbe rendere i titoli value più rischiosi, nonostante le loro valutazioni più basse. «Talvolta», conclude il team, «crediamo che i titoli growth possano incontrare sfide legate al fatto che gli investitori affrontano tematiche come le future conquiste di quote di mercato e il tasso appropriato al quale attualizzare al futuro cash flow, ma i titoli growth potrebbero anche avere caratteristiche sottovalutate, come quelle descritte sopra, che in parte attenuerebbero i rischi, specialmente nei mercati ribassisti».