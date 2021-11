Covid-19: stiamo per vedere la luce in fondo al tunnel?

Pare che il Molnupiravir, farmaco di Ridgeback Biotherapeutics e Merck, dimezzi il rischio di ospedalizzazione o morte tra i soggetti infettati dal Covid-19. L’antivirale va ad agire sull’Rna del virus: introducendo degli errori nell’acido ribonucleico, impedisce la replicazione dell’agente patogeno. A dire il vero, trattamenti altamente efficaci con anticorpi antivirali già esistono, ma devono essere somministrati in un ambiente ospedaliero o clinico, con somministrazione endovenosa. Ecco perché il nuovo farmaco potrebbe segnare una svolta importante nella lotta al Covid.

Stando agli studi presentati dalle aziende farmaceutiche, il Molnupiravir ha portato a una riduzione del 50% dei ricoveri ospedalieri e a nessun decesso, rispetto agli otto decessi nei pazienti trattati con placebo, senza gravi effetti avversi. Purtroppo però, il reclutamento per lo studio è stato interrotto in anticipo a causa dei risultati positivi, anche se nel mentre le aziende stanno cercando di ottenere un'autorizzazione per l'uso d'emergenza negli Stati Uniti il prima possibile. «Gli incoraggianti dati di efficacia di Merck e Ridgeback Biotherapeutics sono positivi anche per due motivi», spiega Jenna Denyes, senior healthcare analyst di Gam Investments (nella foto a lato). «Primo, gli antivirali sicuri ed efficaci sono tremendamente complicati da sviluppare; secondo, gli studi clinici sul Covid-19 sono estremamente complicati da gestire, come Roche e i loro partner Atea hanno purtroppo scoperto con il loro antivirale AT-527».

Il 22 ottobre infatti, Roche e Atea hanno annunciato che il loro promettente farmaco non ha raggiunto il risultato previsto nello studio clinico di fase II 'Moonsong’. «La terapia orale era molto promettente», continua Denyes, «perché inibisce la replicazione virale in due modi diversi; riducendo la probabilità di resistenza, ma anche perché aveva un profilo di sicurezza estremo, senza prove di eventi avversi mutageni. La sintesi dello studio clinico ha mostrato una riduzione del 50% della carica virale; tuttavia, al di là di questo, ci sono state alcune complicazioni. È probabile che la sperimentazione sia fallita per diverse ragioni, tra cui il contesto mutevole delle varianti nel corso della sperimentazione, uno stato vaccinale volubile e un'ampia popolazione di pazienti che avrebbe diluito il numero di errori. Queste complicate variabili sono state osservate anche in diversi studi clinici per i vaccini Covid-19 ed evidenziano l'intricata realtà dello sviluppo dei farmaci. È del tutto possibile che questo farmaco sia d’aiuto nel mondo reale; tuttavia, è difficile al momento vedere l'efficacia dei dati. Roche e i suoi partner hanno molte sperimentazioni in corso che possono ora aggiustare e modificare in base a Moonsong. Rimangono convinti che il meccanismo di azione avrà la meglio e alla fine ridurrà la gravità del decorso della malattia. Aspettiamo le evidenze degli studi di Pfizer per quanto riguarda la sperimentazione di fase III in corso in pazienti ad alto rischio, che è prevista entro la fine dell'anno».

Altri segnali di speranza nella lotta contro il Covid arrivano dalla Food and Drug Administration (Fda), che ha approvato i richiami per le persone ad alto rischio a causa dell'età, delle condizioni cliniche di base o dell'esposizione professionale. Inoltre, è stata approvata la combinazione e l'abbinamento di dosi di richiamo di diversi produttori. I produttori di vaccini hanno segnalato una diminuzione della protezione contro l'infezione da lieve a moderata dopo un anno; tuttavia, la protezione contro l'ospedalizzazione e la morte rimane forte. I richiami permetteranno la massima protezione sia per l'individuo che per il sistema sanitario, che è ancora alle prese con il peso dei pazienti pandemici accanto alle normali operazioni quotidiane. Non sarà il primo paese a offrire i richiami, ma la raccomandazione positiva è un segnale forte che il mercato e gli altri paesi stavano aspettando.

«I risultati positivi di Merck, insieme a quelli promettenti di Roche e all'approvazione del richiamo del vaccino negli Stati Uniti», nota Denyes, «evidenziano i notevoli progressi che le industrie biotecnologiche e farmaceutiche hanno compiuto nella risposta alla pandemia di Covid-19. In termini di prevenzione, ci sono ora una serie di vaccini sicuri ed efficaci approvati in tutto il mondo, con più di 6,75 miliardi di dosi somministrate dal 21 ottobre. Presto avremo ulteriori strumenti nell'arsenale per trattare la malattia, aggiungendo Molnupiravir orale agli anticorpi antivirali attualmente disponibili per trattare l'infezione virale vera e propria, così come i vari trattamenti antinfiammatori e di supporto disponibili per la malattia infiammatoria grave. Di conseguenza, possiamo prevenire la maggior parte delle infezioni gravi attraverso una combinazione di vaccinazione e terapie orali, il che dovrebbe permettere ai nostri sistemi sanitari di recuperare e al resto del mondo di tirare un sospiro di sollievo».

Sospiro di sollievo che potrebbe giovare anche ai mercati. «Abbiamo già visto l'attenzione spostarsi dal flusso di notizie sul Covid-19 verso più tipiche preoccupazioni macroeconomiche, e questo dovrebbe continuare», conclude l’esperta. «Lo abbiamo visto anche a un livello più concentrato nell’ambito sanitario. Le aziende e il management hanno iniziato ad avere una visione più strategica a lungo termine, illustrata da un aumento dell'attività di M&A. Anche se è difficile affermare qualcosa con certezza di questi tempi, sembra che ci sia una luce più luminosa alla fine del tunnel della pandemia».