Inflazione: picchi rischiosi negli Usa

I dati sull’inflazione di ottobre registrano livelli molto alti, a riconferma del fatto che i problemi delle catene di approvvigionamento rappresentano un importante rischio, nonostante si continui ad insistere con il mantra dell’inflazione transitoria. La Fed rimarrà coerente a quanto detto fino ad oggi, e non cambierà la sua politica, almeno a detta di Gero Jung, chief economist di Mirabaud Am (nella foto a lato).

«Prevediamo», dice l’economista, «che gli acquisti di asset termineranno a giugno dell'anno prossimo, e ci aspettiamo che la Fed rialzerà i tassi tuttalpiù nel quarto trimestre del 2022. Guardando all’ultimo indice dei prezzi al consumo – che mostra come sia l’inflazione primaria che l’inflazione core, o inflazione di fondo, siano ai livelli più alti degli ultimi 30 anni – si nota che l'elemento maggiormente degno di nota è l’incremento della crescita dei prezzi. È ovvio che tutto questo aumenta il rischio che questi alti livelli di inflazione siano più che transitori. In primo luogo, per quanto riguarda gli elementi transitori, l'indice dell'energia è balzato in ottobre a quasi il 5%, e i prezzi dei prodotti alimentari sono aumentati di quasi l'1% rispetto al mese precedente. Guardando invece l'indice core, si nota come siano aumentati anche i prezzi dei veicoli nuovi e usati. In secondo luogo, guardando agli elementi meno transitori, sono degni di nota gli aumenti dei prezzi nel settore immobiliare, che mostrano come i prezzi degli affitti e affitti equivalenti dei proprietari/ la componente relativa ai proprietari siano in aumento di quasi lo 0,5% su base mensile. Se questa tendenza dovesse continuare, i picchi di inflazione non sarebbero più transitori, un dato che confligge con il nostro scenario principale».