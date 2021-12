Vincitori e vinti dell’azionario: come proteggersi dall’inflazione?

Inflazione: “più alta, più a lungo” o solo temporanea? Un duello all’ultima scommessa da cui è difficile prevedere chi ne uscirà vittorioso. C’è chi sostiene che le azioni rappresentino una discreta copertura contro l'inflazione, dal momento che nel medio periodo le aziende quotate hanno il potere di aumentare i prezzi. Ma la realtà è molto più complessa, e l'effettivo potere sul prezzo dipende anche da altri fattori, come lo scenario concorrenziale nel settore. Senza contare che le azioni riescono ad essere uno scudo accettabile solo fino a quando la crescita dei prezzi non raggiunge un punto tale da obbligare le banche centrali ad agire, stringendo i cordoni della politica monetaria. Cosa che potrebbe portare il valore delle azioni a diminuire, qualora le nuove politiche fossero così aggressive da diminuire il valore dei multipli e i ricavi aziendali.

Ma allora, chi vince? «Il primo modo di vedere il problema, in modo piuttosto limitativo, è che le azioni "value" potrebbero sovraperformare, in particolare se l'inflazione è guidata dalla domanda», dice Richard Flax, chief investment officer di Moneyfarm (nella foto a lato). «È l'argomento "la marea solleva tutte le barche": se l'inflazione è in aumento, allora tutti dovrebbero vedere migliorare i propri ricavi (anche se non necessariamente i propri volumi)».

C’è poi chi sostiene che le "aziende di qualità" dovrebbero sovraperformare. «In questo contesto», continua Flax, «l'inflazione non aiuta tutti: ciò che conta davvero è se le aziende riescono a gestire la differenza tra l'inflazione dei ricavi e l'inflazione dei costi. Se la crescita dei ricavi è superiore all'aumento dei costi della produzione, bene. In caso contrario, la capacità di generare utili dovrebbe diminuire». Ma come si individuano le aziende di qualità? Si possono utilizzare metriche finanziarie come il margine lordo o il ROI. «Da una prospettiva macroeconomica, si potrebbe utilizzare lo spread tra l'inflazione dei prezzi al consumo e quella dei costi di produzione per stabilire se i margini aziendali tendono ad aumentare o diminuire», dice l’economista. «Sfortunatamente, l’analisi non è così semplice».

Una terza ipotesi vede invece vincitrici le grandi imprese, che dovrebbero avere la meglio sulle piccole. «Le grandi aziende potrebbero essere in grado di negoziare in modo più aggressivo con i fornitori», spiega Flax, «e sono solitamente più diversificate e meno suscettibili all'inflazione dei costi».

L'ultimo elemento riguarda i tassi d’interesse: se le banche centrali alzano i tassi, cosa potrebbe succedere? Una linea di argomentazione suggerisce che siano le azioni con valutazioni elevate a essere maggiormente a rischio, poiché i tassi di sconto aumentano. Un’analisi semplicistica, che potrebbe però prefigurare uno scenario non del tutto favorevole per i titoli tecnologici che hanno dominato il mercato in questi anni.

«Negli ultimi mesi», dice l’esperto, «come Moneyfarm, abbiamo mantenuto invariata la nostra esposizione azionaria, riflettendo l'idea che l'inflazione non sarà per ora un ostacolo significativo per le azioni. Per quanto riguarda i vincitori, preferiamo gli argomenti in favore della qualità e delle dimensioni. Crediamo ci siano anche dei meriti nell'argomento in favore dei titoli value, ma pensiamo che un ambiente più inflazionistico favorisca soprattutto le imprese ad alta qualità».