Idrogeno verde, un mercato con ampi margini di crescita

Spopola l’idrogeno verde, alternativa pulita ai combustibili fossili la cui adozione sarà sempre più diffusa. È la molecola più abbondante nell’universo, l’idrogeno, con qualità note da tempo che gli hanno fatto guadagnare un posto all’interno dell’industria chimica da più di 100 anni. L’idea di utilizzarlo come fonte di energia non è certo nuova, ma solo negli ultimi tempi si sta aprendo la possibilità di farlo su larga scala.

Di per sé è un gas incolore, ma viene classificato in base ai colori, uno per ogni metodo di produzione esistente. L’idrogeno grigio si ottiene a partire da combustibili fossili, per cui la sua produzione genera CO2. L’idrogeno blu è invece idrogeno grigio abbinato a una tecnologia di stoccaggio e sequestro che cattura gran parte delle emissioni di carbonio generate nella sua produzione. L’idrogeno verde, per contro, viene prodotto mediante l’elettrolisi dell’acqua, scissa in idrogeno e ossigeno, e laddove vengano utilizzate energie rinnovabili costituisce una fonte di energia a zero emissioni. Ecco che riuscire a produrlo su larga scala costituirebbe un grande aiuto per la decarbonizzazione di quei settori economici in cui è più difficile abbattere le emissioni.

«Perché l’idrogeno diventi una soluzione percorribile, sono necessari un aumento della domanda e una riduzione dei costi associati», dicono Benjamin Kelly e Heiko Schupp (nella foto a lato), analista senior ricerca globale e responsabile globale investimenti in infrastrutture di Columbia Threadneedle Investments. «Oggi, tuttavia, sono in atto tre catalizzatori chiave. In primo luogo, il cambiamento climatico sta accelerando. Questo fenomeno alimenta direttamente il secondo catalizzatore: il supporto politico-legislativo ad agire per contrastarlo. Dopo la firma dell’Accordo di Parigi nel 2015, i governi hanno rivolto maggiore attenzione al cambiamento climatico e si sono impegnati a raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni che permetteranno di conseguire la neutralità carbonica entro il 2050. La pandemia di Covid-19 ha ulteriormente accelerato l’urgenza di tali misure. Per i decisori politici chiamati a trovare nuovi metodi per ridurre le emissioni, la tecnologia basata sull’idrogeno potrebbe essere un’alternativa percorribile».

L’Hydrogen Council stima che l’idrogeno potrebbe ridurre le emissioni globali di ben 6 gigaton – pari al 17% delle emissioni globali nel 2020 – entro il 2050. Attualmente sono circa 66 i paesi che hanno adottato obiettivi di zero emissioni nette, e approssimativamente 20 di questi hanno presentato piani d’azione per l’idrogeno. «A nostro avviso», dicono gli esperti, «ne seguiranno altri. Il terzo catalizzatore chiave è il drastico calo dei prezzi dell’idrogeno verde negli ultimi 10 anni, dovuti ai miglioramenti dell’efficienza. L’energia rinnovabile utilizzata nell’elettrolisi rappresenta circa il 70% dei costi della produzione di idrogeno e il suo prezzo è sceso di circa il 70% nell’ultimo decennio. Inoltre, il prezzo degli elettrolizzatori è diminuito di circa il 60% nello stesso periodo. È ragionevole aspettarsi un proseguimento di questo trend al ribasso, che rafforzerà l’attrattiva dell’idrogeno verde».

La discussione sull’idrogeno verde ha continuato a crescere stabilmente, ma è negli ultimi 6 e 12 mesi che ha raggiunto livelli smisurati (nel grafico sotto), superando di netta misura tutti gli altri temi, compreso il 5G, la Blockchain e l’IA. «Innanzitutto», spiegano Kelly e Schupp, «continuano ad acquistare slancio alcuni fattori che nell’ultimo decennio sono stati importanti catalizzatori per l’aumento dell’adozione. Sul fronte dell’efficienza e dei costi, le stime 2021 preludono a riduzioni nella curva di costo dell’idrogeno, mentre la produzione su scala potrebbe consentire un rapido incremento dell’adozione a partire dal 2030 in molti settori, dall’industria chimica ai camion a celle a combustibile. Una stima appena revisionata di Bloomberg colloca i costi dell’idrogeno su livelli del 13% più bassi rispetto a quanto inizialmente pronosticato entro il 2030. Visti i prezzi elevati del carbonio in tutto il mondo e i massimi storici raggiunti nell’Ue, il potenziale dell’idrogeno come principale soluzione per la decarbonizzazione non ha mai goduto di una tale percorribilità commerciale».

I numerosi e promettenti progetti basati sull’idrogeno annunciati negli ultimi 12 mesi hanno giocato un ruolo chiave nel ridurre le stime di costo e nel migliorare l’efficienza. Solo tra il dicembre 2020 e l’agosto 2021, il numero di progetti di idrogeno verde è più che triplicato, con l’annuncio di 359 progetti su vasta scala in tutto il mondo. L’Europa sta facendo da apripista con investimenti per 130 miliardi di dollari, ma anche le altre regioni stanno colmando le distanze. La Cina, inoltre, potrebbe diventare un vero colosso dell’idrogeno, con oltre 50 progetti in cantiere dopo l’annuncio dell’impegno ad azzerare le emissioni nette entro il 2060.

Un importantissimo sviluppo sul fronte dei costi è emerso dal rapporto del terzo trimestre 2021 del Nel, il maggior produttore mondiale di elettrolizzatori. Era ampiamente previsto che il costo dell’idrogeno verde sarebbe sceso sotto i 2 dollari al chilo entro il 2030. Ma i costi sono in caduta libera e il Nel punta ora a un costo dell’idrogeno verde pari a 1,50 dollari al chilo entro il 2025. «Ciò è esemplificativo del ritmo dell’innovazione nel campo dell’idrogeno verde e della continua discesa dei costi delle rinnovabili a livello globale», dicono i due esperti.

L’elemento indubbiamente più importante nell’avanzamento della produzione di idrogeno verde quale rivoluzionatore della sostenibilità è il sostegno governativo. In poche parole, i governi di tutto il mondo devono pianificare la vita dopo i carburanti fossili, e la loro capacità di creare politiche e regolamenti in grado di supportare l’idrogeno verde sia dal punto di vista finanziario che in termini di infrastrutture potrebbe rilevarsi cruciale ai fini della sua attuabilità. «Un conto è produrre idrogeno verde a un costo di 1,50 dollari/kg, ma perché la sua adozione sia compatibile con gli obiettivi di azzeramento netto, l’idrogeno deve essere fornito al cliente finale a un prezzo che sia competitivo rispetto a quello dei carburanti fossili. Sono necessarie infrastrutture in grado di facilitare tale processo», spiegano i due.

Nell’ultimo anno, il governo cinese ha stanziato 20 miliardi di dollari di finanziamenti pubblici in progetti sull’idrogeno. Finora, il 50% dei progetti annunciati è legato ai trasporti, un settore chiave del piano di transizione energetica nazionale. Al contempo, gli Stati Uniti hanno riadottato l’obiettivo della neutralità carbonica rientrando nell’Accordo di Parigi subito dopo l’insediamento del presidente Biden. Lo scorso agosto il governo britannico ha detto di voler sviluppare un florido settore del carbonio verde per superare i problemi di decarbonizzazione dell’economia nazionale, annunciando la Uk Hydrogen Strategy. L’ambizione di questo piano nazionale è costruire 5 GW di capacità di produzione di idrogeno a bassa intensità di carbonio entro il 2030. Una simile capacità è in grado di produrre una quantità di idrogeno pari al gas consumato da più di tre milioni di famiglie nel Regno Unito ogni anno. «La Uk Hydrogen Strategy è un piano a 360° che adotta un metodo olistico per creare un settore dell’idrogeno prospero», dicono Kelly e Schupp. «La strategia stabilisce cosa deve accadere per abilitare la produzione, distribuzione, conservazione e l’utilizzo dell’idrogeno e garantire opportunità economiche in tutto il Regno Unito. Cominciamo a vedere l’ingresso sulla scena di imprese specializzate nella produzione, nella distribuzione e nell’utilizzo dell’idrogeno. In tutto il mondo, sono in corso 228 progetti sull’idrogeno lungo l’intera catena del valore, 17 dei quali sono piani di produzione su grandissima scala».

Di recente sono state effettuate due acquisizioni importanti: quella del produttore canadese di elettrolizzatori Hydrogenics per 290 milioni di dollari da parte dell’azienda energetica Cummins, e la quota di maggioranza rilevata da Man Energy Solutions nel produttore tedesco di elettrolizzatori H-Tec Systems per una cifra non divulgata. «Inoltre», proseguono gli esperti, «stiamo cominciando a veder confluire investimenti più rischiosi nelle startup in fase iniziale dedite alla produzione di idrogeno non da elettrolisi. Il finanziamento dello sviluppo di progetti di questo tipo e dei servizi di integrazione potrebbe segnalare la maturazione del settore L’Hydrogen Council stima che gli investimenti totali nella filiera dell’idrogeno potrebbero superare la cifra di 300 miliardi di dollari entro il 2030 e, stando alla Energy Transitions Commission, raggiungere circa 15.000 miliardi entro il 2050. Ciò dimostra tanto l’esigenza quanto l’opportunità di far confluire investimenti privati nella catena del valore (nella figura sotto)».

«Delle varie barriere che si frappongono a un’adozione su vasta scala dell’idrogeno – dai costi all’efficienza – due ci sembrano particolarmente rilevanti», dicono. «Il primo è l’attuale limitatezza della domanda. Sebbene sul versante della produzione il sostegno politico-legislativo stia aumentando, la tecnologia stia progredendo e i costi stiano diminuendo, la domanda effettiva di questa molecola è ancora limitata. Gli impegni di azzeramento netto potrebbero tuttavia rilanciarla. L’ulteriore sviluppo delle infrastrutture sarà cruciale nel decidere se l’idrogeno verde sarà la panacea della decarbonizzazione».

La seconda barriera che secondo Kelly e Schupp ne ostacola l’utilizzo su larga scala è la sottovalutazione dell’idrogeno da parte della società civile. Dopo il disastro del dirigibile Hindenburg del 1937, sul suo uso come carburante aleggia ancora un forte stigma. «Consumatori e investitori devono essere informati sulle potenzialità e sulla sicurezza dell’idrogeno prima che diventi di uso comune», dicono gli esperti. «Riteniamo che i gestori patrimoniali stiano diventando sempre più consapevoli del suo potenziale e stiano cercando di educare i propri investitori. Ci auguriamo che anche il grande pubblico possa ricevere la stessa informazione di qualità. Ravvisiamo enormi opportunità per il settore infrastrutturale nell’attuale contesto: senza progetti infrastrutturali, non potrà esserci un consumo di massa dell’idrogeno».