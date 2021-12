Mercato Usa 2022: crescita solida ma inflazione persistente

Nonostante ci siano buone notizie per il mercato statunitense, con l’economia a stelle e strisce di nuovo in salute e verosimilmente in crescita nel 2022, i timori degli investitori non sembrano andarsene. A monte stanno probabilmente tutte le distorsioni che hanno fatto seguito alla pandemia.

«Ci aspettiamo», dice Darrell Spence, economista di Capital Group (nella foto a lato), «una crescita economica degli Stati Uniti solida ma in rallentamento nel 2022, tra il 2,5% e il 3,0%, tra il progressivo calo delle misure di sostegno e le pressioni inflazionistiche. Anche se probabilmente la fase dell'arresto totale dell'economia è alle spalle, le nuove varianti di Covid, tra cui Omicron, e altre sorprese potrebbero ulteriormente frenare la crescita. Le cose stanno tornando alla normalità, ma nessuno di noi si è mai trovato in questa situazione. È importante riconoscere che ci sono ancora cose che non sappiamo».

È indubbio che ormai la domanda più importante per gli investitori sia l’inflazione. Quanto sarà elevata e quanto durerà? Nessuno ha dovuto affrontare un'inflazione significativa negli ultimi trent'anni, ma l'estate scorsa la situazione è cambiata. Quando la domanda indotta dalle politiche di sostegno ha soddisfatto l'offerta limitata dal Covid, ha creato delle distorsioni nell’economia, e ciò ha alimentato un rapido aumento dei prezzi ovunque ci fossero colli di bottiglia. «I funzionari della Fed sostengono che gli alti livelli di inflazione negli Stati Uniti siano transitori e i prezzi dovrebbero scendere una volta che queste distorsioni saranno corrette», spiega Spence. «Ma a nostro avviso i livelli di inflazione rimarranno elevati per tutto il 2022. Non siamo convinti che questi cambiamenti siano cambiamenti fondamentali per la capacità produttiva dell'economia, quindi ci aspettiamo che l'inflazione scenderà. Ma potrebbe essere necessario più tempo di quanto i funzionari della Fed si aspettino perché l'offerta e la domanda tornino in equilibrio».

Gli investitori preoccupati per l'impatto distruttivo dell'inflazione sui loro portafogli dovrebbero considerare che anche durante i periodi di inflazione più elevata, le azioni e le obbligazioni hanno generalmente fornito rendimenti solidi. «È soprattutto agli estremi», spiega l’esperto, «quando l'inflazione è superiore al 6% o negativa, che le attività finanziarie tendono a soffrire. Inoltre, una certa inflazione può essere sana per le aziende, come le banche e le imprese legate alle materie prime che hanno fatto fatica in un mondo con un'inflazione bassa e tassi di interesse bassi».

I beni di consumo non sono le uniche cose che sembrano essere costose. Grazie ai bassi tassi di interesse, alla politica accomodante delle banche centrali e alla riapertura delle economie, la maggior parte delle classi di titoli e obbligazioni è salita di prezzo. I mercati azionari degli Stati Uniti sono stati generalmente robusti nel periodo post-pandemico, grazie in parte ai solidi guadagni aziendali. I rapporti prezzo-utili (price-to-earnings), una misura di quanto siano costose le azioni, sono elevati rispetto alle medie storiche: ecco perché un'attenta selezione e la diversificazione dei titoli sono più importanti che mai.

«Abbiamo visto una serie di azioni, dalle azioni digitali in rapida crescita alle azioni della vecchia economia legate alla ripresa ciclica, diventare più costose nell'ultimo anno», dice Spence. «Dato il livello di incertezza che ci troviamo ad affrontare oggi, stiamo cercando di trovare un equilibrio nei portafogli, cercando di esporli alle aziende con un potenziale di crescita a lungo termine, come alcuni giganti del commercio elettronico, dello streaming e dei pagamenti digitali, le aziende che possono ancora partecipare alla ripresa ciclica, come i produttori di motori aerei, e quelle con crescita secolare e componenti ciclici, come il produttore auto General Motors, la cui divisione Cruise è leader nella tecnologia automobilistica senza conducente».

Un'area di potenziale interesse per gli investitori nel 2022 sarà l'universo delle azioni che pagano i dividendi. Dopo i tagli e le sospensioni record dei dividendi durante la pandemia, le aziende stanno ripristinando i pagamenti dei dividendi, e alcune con il surplus di capitale stanno staccando dividendi di recupero. «Oggi non troviamo alcuna carenza di opportunità di investimento nelle aziende che ripristinano e persino aumentano i dividendi», spiega l’esperto. «Con i margini di profitto recentemente prossimi ai livelli di picco, le aziende sono in grado di aumentare i dividendi nonostante le pressioni inflazionistiche. Ovviamente, i titoli che corrispondono dividendi non sono tutti uguali. Ci focalizziamo non sui più alti rendimenti, ma su quelle aziende con una forte crescita degli utili sottostanti che hanno dimostrato la capacità e l'impegno di raccogliere dividendi nel tempo. Prendiamo, ad esempio, i produttori di semiconduttori come Broadcom, che ha aumentato il suo dividendo annuale in ciascuno degli ultimi cinque anni. Anche durante la pandemia, la società ha aumentato il proprio dividendo di oltre l'11%, grazie a una redditività record. Storicamente, queste società con dividendi in crescita hanno tendenzialmente generato rendimenti superiori rispetto ad altre strategie basate sui dividendi, comportandosi inoltre relativamente bene rispetto al mercato in generale».

Se da un lato potrebbe sembrare un evento totalmente avulso, dall'altro gli investitori potrebbero voler tenere conto delle elezioni di medio termine di novembre. «Storicamente, le elezioni hanno scarso impatto sulla direzione a lungo termine dei mercati, ma tendono a causare una certa volatilità durante gli anni delle elezioni», commenta l’economista. «Non crediamo che quest'anno sarà diverso. Non ci aspettiamo che il risultato sia un enorme fattore per gli investimenti in un modo o nell'altro. Ci potrebbero essere alcuni ostacoli sulla strada e gli investitori dovrebbero prepararsi a una volatilità a breve termine durante tutto l'anno. In effetti, un'analisi di oltre 90 anni di rendimenti azionari rivela che i titoli tendono ad avere rendimenti medi più bassi e una maggiore volatilità per i primi mesi degli anni delle elezioni di medio termine. Dal momento che i risultati dei sondaggi diventano più prevedibili, questa tendenza spesso si inverte, e i mercati tendono a tornare alla loro normale traiettoria al rialzo. Ma si tratta solo di medie, quindi gli investitori non dovrebbero cercare di calcolare il momento esatto per entrare nel mercato».