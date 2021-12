Esplode il Tech grazie alla pandemia

Non solo sanitario: il Covid ha dato una bella spinta anche al settore tecnologico, con un aumento della spesa e della domanda in quest’area. Le Big tech segnano guadagni da record nel terzo trimestre, continuando a proseguire sulla stessa strada, mentre il lavoro da remoto è diventato ormai una consuetudine.

A beneficiare del cambiamento, anche molti piccoli player di Cloud, Cybersecurity e Social Media. «La maggior parte dei budget destinati alla tecnologia si sta spostando verso la spesa per iniziative Cloud, e questo anche per il drastico taglio imposto ai budget hardware», commenta Anthony Ginsberg, creatore di HAN-GINS tech megatrend equal weight UCITS ETF. «Nel Cloud computing, ci aspettiamo un raddoppio del mercato globale entro i prossimi tre anni, con il superamento di un trilione di dollari. L'intrattenimento digitale, compreso lo streaming online, i film e i giochi digitali, continua ad essere utilizzato e ci aspettiamo nel mercato asiatico la più rapida crescita per questo settore nei prossimi anni».

Per i servizi Cloud l’esperto prevede una crescita annua prossima al 20%, grazie principalmente ai servizi 5G e wireless che permettono connessioni più veloci. «Le piattaforme multi-cloud (ibride) stanno aiutando molte aziende a crescere più rapidamente, questo anche in aree fortemente regolamentate come le banche statunitensi che sono state inizialmente più diffidenti nel loro utilizzo», dice Ginsberg. «Wells Fargo e Morgan Stanley hanno recentemente firmato importanti accordi per usufruire di tecnologie cloud, ci attendiamo quindi un importante seguito in questa direzione».

La domanda per la protezione della sicurezza informatica sta aumentando, spinta dai recenti attacchi hacker di grandi dimensioni e dal trend di lavoro da remoto. Per avere un’idea basti pensare che ci sono state più violazioni dei dati informatici nel 2020 che nei 15 anni precedenti. «Per questo», spiega l’esperto, «riteniamo che la Blockchain sia un’altra area che gioverà da questi trend, in quanto fornirà ulteriore fiducia nelle transazioni e nel lavoro online. Ad esempio, ci aspettiamo una riduzione nel costo del commercio a livello globale, attraverso l'uso di libri mastri trasparenti condivisi/distribuiti».

Nell’ambito della robotica, le attese sui prossimi cinque anni sono l’acquisizione della più grande quota di questo mercato da parte dell’Asia, per effetto della maggiore industrializzazione e della carenza di forza lavoro locale. Molti produttori statunitensi hanno infatti in previsione di ripensare i loro impianti di produzione, puntando sull’utilizzo di robot industriali. Una soluzione più economica dell’assunzione di personale locale.

Per quanto riguarda il settore dei veicoli elettrici (EV), le nuove politiche di Biden mostrano l'intenzione degli Stati Uniti di raggiungere il passo della Cina, l'attuale leader mondiale dei EV. I piani di spesa di Biden includono 500 miliardi di dollari per le stazioni di ricarica e le relative infrastrutture necessarie. «Attendiamo per il prossimo anno un’accelerazione nella crescita della domanda di questi veicoli, vista anche la discussione del governo statunitense (ed europeo) del divieto della vendita di auto a carburanti fossili a partire dal 2035», dice Ginsberg.

«Infine», conclude, «abbiamo ottime aspettative per il settore della sanità digitale che sta realizzando una serie di accordi con le Big Tech. Nel caso del settore sanitario statunitense, dove l'assistenza sanitaria rappresenta quasi il 20% del Pil degli Usa, prevediamo una crescita annuale del 30% della sanità digitale, a partire dal 2022. I tassi sull’utilizzo del digitale attraverso la telemedicina, i dati/analitica, i dispositivi indossabili, le biotecnologie e l'editing genetico continueranno a salire man mano che queste aree diventano parte della medicina tradizionale».