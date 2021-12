Azionario: volatilità e rotazioni settoriali per il prossimo anno

Sembra che i mercati azionari resteranno volatili nel 2022, e dovranno affrontare significative rotazioni settoriali per il resto del 2021 e nel 2022. Nelle scorse settimane avevano però subito una lieve correzione, innescata da rinnovati timori per la pandemia e incertezza sulla politica monetaria.

Nei prossimi mesi, gli investitori seguiranno con attenzione i fattori chiave di questo scenario, come l’evoluzione della pandemia e potenziali nuove varianti, le strategie di uscita delle banche centrali dagli stimoli monetari, i livelli dell’inflazione e dei tassi di interesse e la pressione normativa e il mercato immobiliare in Cina. Tutti elementi che prospettano volatilità sui mercati azionari e rotazioni settoriali nei prossimi mesi. Il quadro di fondo dovrebbe comunque rimanere moderatamente rialzista, supportato dalla continua crescita degli utili delle aziende quotate e delle principali economie mondiali.

«Nelle ultime settimane, nel portafoglio del fondo Lemanik Global Equity Opportunities è stata aggiunta una nuova posizione in Paypal e nessuna posizione è stata venduta», commenta Filippo Garbarino, gestore del fondo Lemanik Global Equity Opportunities (nella foto a lato). «Il portafoglio del fondo sta attualmente trattando in linea con il mercato in termini valutativi, su base Free Cash Flow Yield. Tuttavia, le società in portafoglio sono più solide del mercato da un punto di vista bottom-up dei fondamentali. A livello settoriale, il portafoglio non ha banche ed energetici, settori considerati troppo rischiosi. Il portafoglio è invece sovrappeso sul settore consumi discrezionali, sanità e industriali. I tecnologici sono equipesati».