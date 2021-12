Brics: quali sono i trend delle valute emergenti?

Attualmente il 20% del Pil mondiale è prodotto dai Paesi Brics, che rappresentano circa il 16% del commercio internazionale, con 3 miliardi di persone (più del 42% della popolazione mondiale), un’area di circa 38,5 milioni di Km2 e un’enorme quantità di risorse naturali e ingenti riserve monetarie. I cinque Paesi, però, si differenziano notevolmente: la Cina detiene il 55% del Pil dei Brics e il 65% del commercio estero, finanzia il 50% delle spese militari e produce oltre il 50% dell’energia. L’India invece resta decisamente inferiore a Cina, Brasile e Russia, sia per il valore del Pil, sia per disponibilità di risorse naturali ed estensione territoriale.

«La crescita esponenziale dei Brics è legata essenzialmente alla Cina, che ha superato ogni record di crescita economica e geopolitica», spiega Marta Bonati, country manager Italia di Ebury. «L’India è cresciuta lentamente sotto tanti aspetti, soprattutto sociali. Russia e Brasile, invece, in qualità di esportatori netti di materie prime alimentari o energetiche, hanno scontato la crisi economica degli altri Stati e le tensioni geopolitiche».

Questi Stati non sono, inoltre, al riparo da tensioni interne: in Russia, il tentativo di modernizzazione dell’economia e delle istituzioni sociali è ostacolato dall’incapacità politica di implementare nuovi modelli di gestione del potere. In India invece, gli scandali legati alla corruzione politica e le relative proteste popolari stanno rallentando il processo di riforme e di modernizzazione. In Brasile, il governo Rousseff, indebolito dalle dimissioni dei Ministri a causa dei casi di corruzione, deve far fronte al rallentamento dei tassi di crescita e al riemergere dell’inflazione, mentre in Cina le criticità del mercato immobiliare, la crescente disuguaglianza sociale e il relativo malcontento popolare potrebbero mettere a dura prova il modello di crescita che, sino ad ora, ha garantito la prosperità del Paese.

«Questo scenario molto complesso si lega a un contesto rivoluzionato dal Covid che ha avuto importanti conseguenze sull’economia di questi Paesi», continua Bonati. «Negli Stati Brics, l'India ha avuto il più alto numero di casi confermati totali con 18,76 milioni, seguita da Brasile (14,45 milioni), Russia (4,81 milioni) e Sudafrica (1,58 milioni), mentre la Cina (100mila) ha avuto la cifra più bassa».

Se si guarda al commercio internazionale, quali sono dunque i trend e le previsioni per le valute di Brasile, Russia, India e Cina in una situazione totalmente rivoluzionata dall’emergenza pandemica? Il Real brasiliano è stata una delle valute peggiori al mondo da agosto in poi, con un cambio intorno a 5,7 rispetto al dollaro Usa, ai minimi da aprile. Questa performance è stata causata da fattori interni ed esterni. Il dollaro si è rafforzato a causa dei timori relativi al rallentamento della crescita globale e delle aspettative di un rapido ridimensionamento del Qe da parte della Federal Reserve. A livello interno, continuano a pesare sulla valuta le preoccupazioni sulla solidità della ripresa economica brasiliana, i problemi politici, fiscali e l’inflazione, che sta crescendo più rapidamente di quanto la banca centrale stia alzando i tassi.

«La nostra opinione», dice l’esperta, «è che la valuta sia molto conveniente ai livelli attuali, poiché non riteniamo probabile che le forti vendite di Real continuino per un periodo prolungato. Ci aspettiamo invece una ripresa della valuta rispetto al dollaro fino alla fine del 2022, grazie ai solidi fondamentali macroeconomici del Brasile e all'atteggiamento aggressivo della Banca Centrale del Brasile, che dovrebbero consentire alla valuta di riprendersi con successo una volta che il peggio della crisi sarà passato. Tuttavia, stiamo rivedendo al rialzo le nostre previsioni USD/BRL a breve termine per riflettere l'ultimo sell-off».

Il rublo russo (RUB) invece, ha continuato a sovraperformare altre valute dei mercati emergenti, ed è attualmente il miglior performer da inizio 2021. La valuta è crollata vicino al minimo del 2016 rispetto al dollaro Usa all'inizio del 2020, livelli che sono stati nuovamente testati nel novembre dello scorso anno. Da allora, tuttavia, il rublo si è fortemente ripreso, rimbalzando in linea con l'aumento dei prezzi globali del petrolio, migliorando con la propensione al rischio e beneficiando degli aumenti dei tassi di interesse da parte della Banca centrale russa. Al momento, il rublo è scambiato intorno al livello 74 rispetto al dollaro Usa, livello più alto di quindici mesi.

«Rimaniamo ottimisti nei confronti del rublo, anche se siamo dell'opinione che la valuta avrà difficoltà a registrare guadagni come ha fatto a partire da agosto», continua Bonati. «La possibilità di un continuo aumento dei prezzi del petrolio dovrebbe supportare il rublo, mentre i solidi fondamentali macroeconomici della Russia probabilmente garantiranno che il paese rimanga attrattivo per gli investitori stranieri. Anche l'ampliamento dei differenziali dei tassi di interesse tra la Russia e la maggior parte delle altre principali banche centrali fornisce supporto alla nostra visione rialzista del rublo e continuiamo a pensare che registrerà guadagni sia verso l'euro che verso il dollaro Usa. Le tensioni in corso tra Stati Uniti e Russia rimangono un rischio, anche se l'impatto sul cambio è stato minimo e prevediamo che continuerà ad essere così».

In India la rupia è scesa ai minimi storici nell'aprile 2020, ma è stata risparmiata da perdite più gravi durante il periodo di pandemia grazie all’attività della Reserve Bank of India, che è intervenuta sul mercato per limitare la volatilità della rupia. Nonostante questi interventi, la rupia è stata nuovamente venduta a fine settembre, arrivando al livello più basso da giugno 2020 contro il dollaro USA. «Continuiamo a mantenere un giudizio moderatamente positivo sulla rupia indiana», dice l’economista. «Da un lato, è probabile che l’avvio relativamente lento della campagna vaccinale nel paese farà sì che almeno alcune delle restrizioni sui virus del paese dovranno rimanere in vigore ancora per un po'. La mancanza di pressioni inflazionistiche in India suggerisce anche che la RBI potrebbe restare indietro rispetto a molti dei suoi omologhi nell'alzare i tassi di interesse. Dall'altro, l'India continua a vantare solidi fondamentali tra i più forti della regione. Il continuo intervento della RBI dovrebbe anche mantenere la rupia entro un intervallo più ristretto rispetto a molti dei suoi omologhi. Pertanto, prevediamo un INR sostanzialmente piatto rispetto al dollaro Usa nel nostro orizzonte di previsione intorno ai livelli attuali».

Lo yuan cinese (CNY) invece è stato una delle valute dei mercati emergenti più resilienti al mondo dallo scoppio della pandemia Covid-19 nel primo trimestre del 2020. «La sua performance finora nel 2021 convalida pienamente la nostra opinione secondo cui ora può essere considerata una valuta al pari delle altre del G10, piuttosto che una valuta emergente», commenta Bonati. «Dopo un forte apprezzamento nel 2020, quando lo yuan ha guadagnato oltre il 6% rispetto al dollaro, la valuta si è mossa ampiamente in linea con le nostre aspettative. Attribuiamo questa discrepanza principalmente a fattori esterni, vale a dire il deterioramento del sentiment globale e un dollaro più forte. La resilienza dello yuan di fronte alla sfavorevole situazione esterna, ai rischi interni e alla crescita interna più lenta è tuttavia molto rilevante, in particolare rispetto ad altre valute dei mercati emergenti. Continuiamo a mantenere una visione positiva dello yuan. I fondamentali del paese sono solidi e riteniamo che il sentiment positivo nei confronti delle valute emergenti dovrebbe fornire supporto per il CNY. Inoltre, a nostro avviso stiamo assistendo a un cambiamento significativo tra gli investitori per cui lo yuan è ora percepito come più vicino a una valuta G10 piuttosto che a una dei mercati emergenti. Stiamo assistendo a una progressiva internazionalizzazione dello yuan, continua, infatti, a rappresentare una quota crescente del commercio mondiale e delle attività di riserva in valuta estera e sempre più utilizzato per la fatturazione e i pagamenti. Quest'ultimo rappresenta ancora molto meno del peso della Cina nel commercio globale, suggerendo spazio per la crescita e una domanda aggiuntiva per la valuta. Pertanto, manteniamo invariate le nostre previsioni USD/CNY e prevediamo che lo yuan registrerà un modesto apprezzamento rispetto al dollaro USA nel medio termine».