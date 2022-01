È il momento dei value per l’azionario europeo

Il dibattito sulla natura più o meno transitoria dell’inflazione, non ci abbandonerà nemmeno nel 2022. L’andamento del mercato azionario continuerà a risentire dei soliti fattori e dei dubbi degli addetti ai lavori, in Europa così come negli Stati Uniti, e secondo gli esperti di fondamentale importanza sarà l’osservazione della curva dei rendimenti obbligazionari.

«Dal nostro punto di vista», commenta John Bennett, director of european equities di Janus Henderson, «sarà importante osservare la curva dei rendimenti obbligazionari. Nel caso crescessero ne sarebbero probabilmente avvantaggiati i titoli value, mentre in caso contrario si assisterebbe alla crescita delle azioni growth. Al netto di ciò, pensiamo che una svolta in Europa sia emersa già nel 2021 dove, a ben vedere, le azioni growth non hanno sovrastato i titoli value come negli scorsi anni ma, anzi, abbiamo assistito ad un vero e proprio braccio di ferro tra growth e value: non a caso, ai vertici delle classifiche dei migliori comparti dell’anno appena passato troviamo un simbolo delle realtà growth come i titoli tecnologici, ma anche i titoli bancari che tipicamente rappresentano il value ponendoci così in un’interessante punto di svolta».

Secondo l’esperto, le opportunità più interessanti arriveranno dal mondo value, coerentemente al 2021. «Pur muovendoci con cautela e gradualità a causa delle poche certezze sulla conformazione della curva dei rendimenti», dice Bennett, «abbiamo voluto incrementare gli acquisti di titoli value, guardando al mondo dell’automotive, al settore petrolifero e a quello bancario. Una scelta fatta sulla convinzione che all’orizzonte ci siano dei segnali che indicano una fase rialzista per l’universo value».

Come sempre accade quando si agisce sul mercato azionario, l’importante è mantenersi lucidi nelle proprie scelte di investimento, e Janus Henderson lo sa bene. «Crediamo», conclude l’esperto, «che ci siano tutti i presupposti per ritenere interessanti i titoli value nel 2022, sia in scenari rialzisti che in quelli ribassisti. Occasioni che per essere colte necessitano della capacità di tenere saldo il timone senza farsi sorprendere da oscillazioni anche importanti del mercato».