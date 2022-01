Inflazione Usa: si stabilizzerà, ma il picco deve ancora arrivare

La pressione inflativa cresce e non sembra volersi arrestare, con l’inflazione core statunitense che a dicembre 2021 mostra un ritmo di crescita sostenuto; eppure, l’indice dei prezzi al consumo fa ben sperare, mostrando una certa stabilizzazione e facendo la felicità di chi prevedeva una normalizzazione dei dati.

Secondo Pimco, l’inflazione statunitense raggiungerà un picco a febbraio, per poi tornare però verso l'obiettivo della banca centrale per tutto il 2022. «L'insolita stagione degli acquisti durante le vacanze e la ripresa dei viaggi hanno portato a forti aumenti dei prezzi a dicembre, mentre l'inflazione dei prezzi dei beni rifugio sembra stabilizzarsi a un livello elevato», commenta Tiffany Wilding, economista esperta di America Settentrionale di Pimco (nella foto a lato). «L'indice dei prezzi al consumo core è aumentato dello 0,55% mese su mese (m/m) a dicembre, portando l'indice in questione al 5,5% a/a - il ritmo più veloce dai primi anni '90. Con l'inflazione ai massimi pluridecennali, i rischi di rialzo delle aspettative d'inflazione rimangono elevati. Insieme al recente calo della disoccupazione negli Stati Uniti, tutto ciò è coerente con le nostre previsioni secondo cui la Federal Reserve inizierà ad aumentare i tassi a marzo 2022 e si muoverà verso un'ulteriore restrizione, consentendo una riduzione del bilancio nel corso di quest'anno».

Secondo Pimco però, continuano ad esserci rischi al rialzo a sostegno della decisione dei funzionari della Fed di una politica più stringente, più rapidamente di quanto previsto in precedenza. «In primo luogo», spiega Wilding, «continuiamo a vedere rischi al rialzo per le aspettative di inflazione, poiché più a lungo l'inflazione rimane elevata, maggiore è il rischio che i consumatori inizino a modificare il loro comportamento. In secondo luogo, vediamo rischi dal recente aumento a livello globale dei casi di Covid-19 legati alla variante omicron. Mentre ci aspettiamo che la crescita del Pil reale degli Stati Uniti rallenti nel primo trimestre del 2022 a causa dell'epidemia del virus e della rottura dei negoziati sul piano fiscale Build Back Better, vediamo rischi che le interruzioni dell'offerta causino un ulteriore aumento delle prospettive di inflazione per il 2022. Un'altra interruzione della produzione in Cina e in altri fornitori chiave degli Stati Uniti arriverebbe in un momento in cui le scorte di beni al dettaglio degli Stati Uniti rimangono molto basse, aumentando il rischio di un impatto eccessivo proveniente da qualsiasi ulteriore chiusura».

Prendendo in mano l'indice dei prezzi al consumo di dicembre, si vede come i l’inflazione statunitense sia stata molto forte in tre settori chiave: prezzi al dettaglio, viaggi, servizi, automobili. Aumenti particolarmente forti, sono stati registrati per i beni per la casa (1,3% m/m) e l'abbigliamento (1,7% m/m). «In generale, i rivenditori statunitensi sono riusciti a navigare con successo in una stagione di shopping natalizio piuttosto impegnativa, avvertendo i clienti di fare acquisti in anticipo o di dover avere a che fare con gli scaffali vuoti», nota l’esperta. «Ciò ha portato a sconti più bassi del solito, e, anche se i consumi si sono moderati nell'ultima parte del trimestre, i rivenditori hanno contribuito a compensarli con meno sconti».

Anche i viaggi nazionali hanno visto un aumento, dovuto principalmente all’incremento della domanda durante le vacanze. Le tariffe aeree statunitensi hanno continuato a recuperare rispetto alla debolezza del terzo trimestre (+2,7% m/m) per il secondo mese consecutivo, per quanto i prezzi dei biglietti rimangano nel complesso ancora ben al di sotto dei livelli pre-Covid. «Anche se alla fine ci aspettiamo ancora che le tariffe aeree si riprendano, la variante omicron è un vento contrario a breve termine», continua Wilding. «Molte aziende stanno ancora una volta ritardando i piani di rientro in ufficio, il che probabilmente peserà sui viaggi aziendali più costosi. I prezzi degli hotel (+1,3% m/m) hanno continuato a salire oltre i livelli pre-Covid, poiché la domanda rimane molto forte per le destinazioni di viaggio drive-to, mentre i viaggi internazionali rimangono più limitati».

Più contenuta invece rispetto a novembre l’inflazione dei prezzi degli alloggi (un terzo del paniere dell'indice dei prezzi al consumo), che si è moderata passando dallo 0,5% m/m allo 0,42% m/m, anche se gli affitti (0,39% m/m) e l'affitto equivalente ai proprietari (Oer) (0,40% m/m) sono rimasti entrambi molto stabili. «La stabilizzazione dell'Oer vista nel rapporto di dicembre è importante», spiega l’economista, «in quanto suggerisce che il ritmo mensile dell'inflazione Oer potrebbe essere in calo, anche se resta ancora ad un livello elevato. L'ammorbidimento rispetto a novembre è stato guidato dalle "non città", che sembrano avere rallentato leggermente. Nel complesso, questo conferma la nostra previsione di un picco dell'Oer a circa il 5%-5,5% a/a».

Prezzi ancora molto alti invece per il settore auto. L'inflazione dei prezzi dell’usato è balzata al 3,5% m/m, mentre i prezzi dei veicoli nuovi sono aumentati dell'1,0% m/m. Le carenze di semiconduttori, i bassi livelli di stock, l’andamento della domanda in pieno contesto pandemico e la distruzione dell'uragano Ida continuano a combinarsi in una tempesta perfetta per i prezzi delle auto. Il più recente indice di valore dei veicoli usati di Manheim, così come i commenti dei produttori di automobili sui problemi di fornitura, continuano a indicare un certo miglioramento nei prossimi mesi, ma probabilmente ci vorrà del tempo prima che le scorte si riprendano.