2022: il dollaro Usa perde punti

Nel secondo semestre del 2021 il rally del dollaro ha visto il suo declino, e a nulla è valsa la stretta della Federal Reserve sull’incorporazione nelle valutazioni. Il motivo va probabilmente ricercato nella risposta sincronizzata dei mercati obbligazionari: i timori di inasprimento si sono incentrati sulla Fed, ma i rendimenti dei Bund hanno a malapena seguito l'aumento dei rendimenti dei Treasury Usa, mantenendo i differenziali di rendimento invariati; senza contare che la volatilità dei rendimenti, normalmente gentile con il dollaro statunitense, si è attenuata.

«L'ultimo rimbalzo nel cambio EUR/USD, riflette in parte il mispricing della Banca centrale europea», spiega Thomas Hempell, head of macro & market research di Generali Investments. «I mercati ora scontano oltre 20 punti base di aumento dei tassi di deposito Bce nei prossimi 12 mesi, dove noi prevediamo tassi piatti per tutto l'anno. I rischi di inflazione sono più forti negli Stati Uniti, dove la ripida discesa della disoccupazione e l'aumento degli affitti si sommano ai problemi della catena di approvvigionamento. Questo lascia spazio ad una maggiore differenziazione tra Paesi nelle risposte politiche ai rischi d'inflazione».

Tuttavia, qualsiasi spinta al dollaro derivante dalla divergenza delle politiche, secondo l’esperto sarà probabilmente di breve durata. «Il dollaro», dice Hempell, «ha raggiunto elevate valutazioni, e il grande spostamento registrato durante il 2021 con un posizionamento speculativo verso la valuta Usa ha probabilmente fatto il suo corso. La persistente ripresa globale comporterà dei venti contrari per il dollaro, che è anticiclico. È ancora prematuro ridurre le posizionai nella valuta statunitense, tuttavia il picco non è lontano»

.