Nucleare e gas naturale: le conseguenze delle nuove fonti sostenibili

La recente decisione dell’Unione europea di etichettare alcuni investimenti in gas naturale e nucleare come sostenibili, non ha raccolto consensi unanimi, e ha visto critiche da chi sostiene che la leadership mondiale dell’Europa nella finanza verde ne sarebbe compromessa. Il nucleare infatti, così come il gas naturale, rappresenta una fonte di energia estremamente divisiva: per alcuni completamente in contrasto con tutto ciò che è green, per altri un’indispensabile risorsa per la transizione.

Per quanto riguarda il gas naturale, il team green bond di NN Ip non ha obbligazioni in quest’area, e la stessa cosa vale per l’energia nucleare e le attività ad essa correlate. Addirittura, per quanto riguarda i green bond, per alcune attività NN Ip ha mantenuto criteri più stringenti rispetto all’attuale versione della tassonomia Ue, come per la bioenergia, per la quale vengono adottati i vecchi criteri del marzo 2020.

«Mentre è improbabile che le modifiche alla tassonomia alterino il quadro di analisi per quei gestori di investimenti con team di sostenibilità consolidati», spiega Isobel Edwards, analista green bond di NN Ip, «le aggiunte recenti rappresentano una fonte di nuove idee e informazioni. Un primo effetto è quello di spingere i progetti energetici a fornire più informazioni su temi come le emissioni di carbonio. Questo è particolarmente utile nei progetti che possono essere sia sostenibili che insostenibili a seconda di alcuni fattori cruciali, come l'energia idroelettrica. In questa fase la tassonomia svolge una funzione di indirizzo. Negli anni a venire troverà la sua giusta collocazione nel mercato, ma al momento, sta svolgendo un ruolo di guida sulle best practise in ogni settore».

Le informazioni extra che la tassonomia sta spingendo gli emittenti a fornire sono utili: ora infatti, arriveranno sul mercato con informazioni granulari su aree come le emissioni di carbonio. Cosa che può essere particolarmente utile in settori come la bioenergia, dove c'è una differenza significativa tra un grande progetto bioenergetico distruttivo e un progetto bioenergetico sostenibile.

«In termini di impatto sul settore», continua Edwards, «molto dipenderà dal tipo di clienti dell’asset manager. I player di mercato con una forte reputazione di sostenibilità possono già contare su una chiara intesa con i loro clienti sui parametri di investimento - in particolare in aree come il nucleare e il gas - e le recenti aggiunte alla tassonomia non cambieranno questa concordanza».